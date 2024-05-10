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Мбаппе: «Я не думал, что будет так сложно объявить, что я покидаю Францию»

10 мая 2024, 21:30

Нападающий Килиан Мбаппе официально объявил об уходе из ПСЖ.

Всем привет, это Килиан. Я хочу с вами поговорить. Я всегда говорил, что поговорю с вами, когда придёт время, и поэтому хочу объявить вам, что это мой последний год в ПСЖ. Я не буду продлевать свой контракт, и приключение закончится в ближайшие несколько недель. В воскресенье я проведу свой последний матч на «Парк де Пренс».

Прежде всего, я хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде, всех тренеров: Эмери, Тухеля, Почеттино, Гальтье и Луиса Энрике. Спортивных директоров Леонардо и Луиша Кампуша за то, что они всегда меня сопровождали. Я знаю, что оставляю клуб в надёжных руках.

Это тяжело, тяжело, и я не думал, что будет так сложно объявить, что я покидаю Францию и Лигу 1. Но мне это нужно, новый вызов спустя семь лет. Я говорю спасибо болельщикам за всю любовь, которую они мне дарили на протяжении семи лет. ПСЖ — клуб, который не оставляет равнодушным, его либо любишь, либо ненавидишь. Я ни о чем не жалею, это клуб, который я запомню на всю жизнь. Я больше не буду здесь играть, но буду продолжать смотреть каждую игру. Я старался выложиться по максимуму, я благодарен жизни за все те эмоции, которые я испытал.

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Все комментарии
Predator94
Predator94
10 мая в 23:42
Начало конца карьеры Мбаппе. Если до этого не переходилось, лучше бы не продолжал. Не ценят то, что имеют. Очередной урок, скучно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
10 мая в 23:14
Интересно было бы узнать, о каком новом вызове в карьере ведёт речь Килиан.
Я понимаю, что "Реал" супер - клуб и в нём легче завоевать титул победителя ЛЧ, но в "ПСЖ" он был действительно принцем, который, зная свою исключительность (три мяча в финале ЧМ, мощная игра во всех матчах чемпионата Франции и ЛЧ подтвердят мои слова), был примой и вне конкуренции, обласкан болельщиками и владельцем клуба. Что будет в Королевском клубе, покрыто мраком, учитывая мощную конкуренцию среди футболистов на его позиции.
Что же влечёт его в Испанию ?...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
10 мая в 22:58, ред.
Никто.Просто бегунок.Всё решает мама.Бизнес-вумен.Ничего личного, просто бизнес.Бизнес мамы.Очень жадной до денег мамы.А в футболе её сын или в балете-не важно.В футболе больше платят.Поэтому-футбол.Бегай, Киллиан, быстро бегай.Пока бегаешь-у мамы будут деньги, большие деньги.Мама:шейхи 1-0.Будет ли 2-0 против Переса - жизнь покажет.
shur
shur
10 мая в 22:23
...всё поёт матушка на ухо своему сыну,как сделать,как поступить, что говорить, а пора бы принимать решения самому, какие то оправдательные мемуары , вместо реальной заявы, всё ушёл в Реал
и счастлив играть в легендарном Клубе, вместо этого не вашим,не нашим, каждую игру ПСЖ смотреть будет, да на что там смотреть, через день забудет!
Dead Body 13
Dead Body 13
10 мая в 21:59
"Трудно покидать шейхов, которые засыпали меня нефтяным золотом и купили всех моих хоумис, но я чувствую, что фиг я выиграю ЛЧ с катарским проектом или ЗМ выиграю, поэтому асталависта", - перевожу с лягушачьего))
Elliada_
Elliada_
10 мая в 21:46
Поимел ПСЖ, а теперь отправляется за новым и более сложным вызовом - поиметь Реал.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
10 мая в 21:45
Он забыл добавить ещё: 🤭
pomor45
pomor45
10 мая в 21:43, ред.
Тяжело не потому, что покидаешь, а потому, что кинул. Кидала Мбаппе.
sihafazatron
sihafazatron ответ Grizly88 (раскрыть)
10 мая в 21:41
Вместо Начо
Grizly88
Grizly88
10 мая в 21:40
Реал без него лучше играет , придет Эндрик есть Веня Родриго, куда его ставить
sihafazatron
sihafazatron
10 мая в 21:38
Любопытно будет посмотреть на фанов парижан, как они будут относится к черепахе
t0s1k
t0s1k
10 мая в 21:34
вперёд за ЛЧ мбаппе) ты сделал правильный выбор) ты ещё больше в реале прославишься
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