Мбаппе: «Я не думал, что будет так сложно объявить, что я покидаю Францию»

Нападающий Килиан Мбаппе официально объявил об уходе из ПСЖ.
Всем привет, это Килиан. Я хочу с вами поговорить. Я всегда говорил, что поговорю с вами, когда придёт время, и поэтому хочу объявить вам, что это мой последний год в ПСЖ. Я не буду продлевать свой контракт, и приключение закончится в ближайшие несколько недель. В воскресенье я проведу свой последний матч на «Парк де Пренс».
Прежде всего, я хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде, всех тренеров: Эмери, Тухеля, Почеттино, Гальтье и Луиса Энрике. Спортивных директоров Леонардо и Луиша Кампуша за то, что они всегда меня сопровождали. Я знаю, что оставляю клуб в надёжных руках.
Это тяжело, тяжело, и я не думал, что будет так сложно объявить, что я покидаю Францию и Лигу 1. Но мне это нужно, новый вызов спустя семь лет. Я говорю спасибо болельщикам за всю любовь, которую они мне дарили на протяжении семи лет. ПСЖ — клуб, который не оставляет равнодушным, его либо любишь, либо ненавидишь. Я ни о чем не жалею, это клуб, который я запомню на всю жизнь. Я больше не буду здесь играть, но буду продолжать смотреть каждую игру. Я старался выложиться по максимуму, я благодарен жизни за все те эмоции, которые я испытал.
и счастлив играть в легендарном Клубе, вместо этого не вашим,не нашим, каждую игру ПСЖ смотреть будет, да на что там смотреть, через день забудет!
и счастлив играть в легендарном Клубе, вместо этого не вашим,не нашим, каждую игру ПСЖ смотреть будет, да на что там смотреть, через день забудет!
Я понимаю, что "Реал" супер - клуб и в нём легче завоевать титул победителя ЛЧ, но в "ПСЖ" он был действительно принцем, который, зная свою исключительность (три мяча в финале ЧМ, мощная игра во всех матчах чемпионата Франции и ЛЧ подтвердят мои слова), был примой и вне конкуренции, обласкан болельщиками и владельцем клуба. Что будет в Королевском клубе, покрыто мраком, учитывая мощную конкуренцию среди футболистов на его позиции.
Что же влечёт его в Испанию ?...
Я понимаю, что "Реал" супер - клуб и в нём легче завоевать титул победителя ЛЧ, но в "ПСЖ" он был действительно принцем, который, зная свою исключительность (три мяча в финале ЧМ, мощная игра во всех матчах чемпионата Франции и ЛЧ подтвердят мои слова), был примой и вне конкуренции, обласкан болельщиками и владельцем клуба. Что будет в Королевском клубе, покрыто мраком, учитывая мощную конкуренцию среди футболистов на его позиции.
Что же влечёт его в Испанию ?...