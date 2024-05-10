Мбаппе: «Я не думал, что будет так сложно объявить, что я покидаю Францию»

Нападающий официально объявил об уходе из ПСЖ .

Всем привет, это Килиан. Я хочу с вами поговорить. Я всегда говорил, что поговорю с вами, когда придёт время, и поэтому хочу объявить вам, что это мой последний год в ПСЖ . Я не буду продлевать свой контракт, и приключение закончится в ближайшие несколько недель. В воскресенье я проведу свой последний матч на «Парк де Пренс».

Прежде всего, я хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде, всех тренеров: Эмери, Тухеля, Почеттино, Гальтье и Луиса Энрике. Спортивных директоров Леонардо и Луиша Кампуша за то, что они всегда меня сопровождали. Я знаю, что оставляю клуб в надёжных руках.