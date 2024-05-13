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«Боруссия» Дортмунд объявила о трансфере 16-летнего эквадорского хавбека

вчера, 21:58

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе 16-летнего полузащитника «Индепендьенте Дель Валье» Джастина Лермы.

Игрок присоединится к клубу из Германии перед сезоном 2026/27, когда ему исполнится 18 лет. Хавбек дебютировал в чемпионате Эквадора в текущем сезоне в 15 лет.

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Все комментарии
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p5xp3a95pa7n
сегодня в 04:58
Хотят вытянуть Джек Пот.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 22:58
но португальцы дико завышают цену на игроков.
и когда не все игроки в новом клубе оправдывают 100 млн е вложения
то и доверие порт.клубам падает.
Бенфика однажды поймет, что жадность до добра не доводит.
Нуньес перешел в Ливерпуль из Бенфики.
его провал в АПЛ бьет по бенфике также.
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:33
БД и ещё Порту всегда умеют выбирать самородков. Покупают перспективного игрока раскрывают и продают. Эти два клуба над которыми восхищаюсь на трансферной политике . Умеют делать деньги)
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:09
Ещё один вундеркинд - из которого дай Бог вырастит большой игрок...
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