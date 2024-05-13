Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе 16-летнего полузащитника «Индепендьенте Дель Валье» Джастина Лермы.
Игрок присоединится к клубу из Германии перед сезоном 2026/27, когда ему исполнится 18 лет. Хавбек дебютировал в чемпионате Эквадора в текущем сезоне в 15 лет.
и когда не все игроки в новом клубе оправдывают 100 млн е вложения
то и доверие порт.клубам падает.
Бенфика однажды поймет, что жадность до добра не доводит.
Нуньес перешел в Ливерпуль из Бенфики.
его провал в АПЛ бьет по бенфике также.
и когда не все игроки в новом клубе оправдывают 100 млн е вложения
то и доверие порт.клубам падает.
Бенфика однажды поймет, что жадность до добра не доводит.
Нуньес перешел в Ливерпуль из Бенфики.
его провал в АПЛ бьет по бенфике также.