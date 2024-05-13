«Боруссия» Дортмунд объявила о трансфере 16-летнего эквадорского хавбека

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вчера, 21:58

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе 16-летнего полузащитника «Индепендьенте Дель Валье» .

Игрок присоединится к клубу из Германии перед сезоном 2026/27, когда ему исполнится 18 лет. Хавбек дебютировал в чемпионате Эквадора в текущем сезоне в 15 лет.