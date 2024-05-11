Аргентинец из РПЛ, Мбаппе и Неймар. Самые дорогие покупки ПСЖ

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вчера, 16:00

Далеко не все заиграли в Париже.

ПСЖ каждый год тратит средства на усиление состава. Это продолжается уже более десяти лет. Предлагаем вспомнить самые дорогие покупки парижан в летние трансферные окна.

2011 год – Хавьер Пасторе (42 млн евро)

Пасторе перешёл в ПСЖ из «Палермо» за 42 миллиона евро в 2011 году и играл в Париже до 2018 года.

Несмотря на сенсационный первый сезон, когда он забил 13 голов в 33 матчах, аргентинский полузащитник впоследствии не смог оправдать свой ценник.

Где сейчас? Расторг контракт с «Эльче» в январе 2023 года, а затем перебрался в Катар. С прошлого лета без клуба.

2012 год – Тиаго Силва (42 млн евро)

Бывший футболист «Динамо» провел 315 матчей за французскую команду и считается одним из лучших игроков в истории ПСЖ .

Где сейчас? Тиаго в 2020 году перебрался в «Челси» и провёл четыре года на «Стэмфорд Бридж», этим летом вернется в Бразилию, где уже подписал контракт с «Флуминенсе».

2013 год – Эдинсон Кавани (64,5 млн евро)

На тот момент переход Кавани стал самым дорогим приобретением в истории французского футбола.

Кавани почти всегда был в тени более звездных футболистов – сначала Златана Ибрагимовича, затем Килиана Мбаппе и Неймара, но это никогда не мешало ему забивать голы. Собрал 200 точных ударов и стал легендой ПСЖ . Лишь недавно этот бомбардирский рекорд был побит Килианом Мбаппе. В 2020 году на правах свободного агента перебрался в МЮ .

Где сейчас? Играет за «Бока Хуниорс», причём довольно неплохо.

2014 год – Давид Луис (49,5 млн евро)

Заплатив такие большие деньги в 2014 году, парижанам пришлось всего два года спустя вернуть его обратно в «Челси», но уже 35 млн евро.

Луис провёл ещё три года в «Челси», прежде чем перешёл в «Арсенал», где выступал неудачно.

Где сейчас? 36-летний Давид вернулся в Бразилию и играет за «Фламенго».

2015 год – Анхель Ди Мария (63 млн евро)

Трансфер, который, возможно, мог бы произойти на год раньше, но тогда аргентинец выбрал МЮ , где провел унылый сезон, а после чего уже и оказался в Париже.

Ди Мария отработал деньги, которые за него заплатили – выкладывался на поле, а в 2022 году перешёл на правах свободного агента в «Ювентус».

Где сейчас? Вернулся в «Бенфику» и доказывает, что возраст – это просто цифры.

2016 год – Гжегож Крыховяк (27,5 млн евро)

Очевидно, что это неудачный трансфер – поляк не смог показать все свои умения и навыки в Париже, выходил на поле в легендарном матче с «Барселоной» (1:6), а затем отправлялся в аренды, после чего подписал полноценный контракт с «Локомотивом». В итоге уехал из России со скандалом.

Где сейчас? Играет в Саудовской Аравии.

2017 год – Неймар (222 млн евро)

Футбольный мир изменился навсегда после этой сделки. Впрочем, болельщики ПСЖ ждали триумфа в Лиге чемпионов с таким футболистом в составе, но не дождались, да и «Золотой мяч» Неймар не выиграл. Выбрался из тени Месси, но эта тень затем настигла его и в Париже.

Где сейчас? Играет вместе с обладателем российского паспорта Малкомом в «Аль-Хиляле», но большую часть времени лечится – вероятно, карьера Неймара близка к закату.

2018 год – Килиан Мбаппе (180 млн евро)

Да, Лига чемпионов не покорилась и в этом году Мбаппе с ПСЖ , но всё же Килиан стал лучшим бомбардиром в истории клуба, вписав себя навсегда в историю парижан. Единственное, о чём сейчас могут сожалеть владельцы ПСЖ , так это то, что Килиан уходит бесплатно. За такого футболиста можно было бы получить огромные деньги.

Где сейчас? Объявил об уходе из ПСЖ и на правах свободного агента, вероятно, перейдет в «Реал».

2019 год – Леандро Паредес (40 млн евро)

Ещё один игрок, который связан с РПЛ – аргентинца за 40 миллионов евро купили у «Зенита».

В 2022 году он был отдан в аренду «Ювентусу», а следующим летом ПСЖ решил продать хавбека.

Где сейчас? Казалось, что Паредес перейдет в «Ювентус» на постоянной основе, но вместо этого полузащитник выбрал «Рому», где и выступает на данный момент.

2020 год – Мауро Икарди (50 млн евро)

Чаще пишут не про голы Икарди, а о его интригах вне футбольного поля – Париж Мауро не изменил.

В 2023 году он перебрался в Турцию на постоянной основе.

Где сейчас? В «Галатасарае» довольно прилично забивает и может снова скоро сменить клуб.

2021 год – Ашраф Хакими (68 млн евро)

Хакими завоевал Скудетто в «Интере» под руководством Антонио Конте, что создало высокий спрос на его услуги.

Ашраф продолжает доказывать, что является одним из лучших защитников в мире, блистая в Париже.

Где сейчас? Продолжает играть за ПСЖ .

2022 год – Витинья (41,5 млн евро)

Незадолго до того, как летом 2022 года ПСЖ уволил Маурисио Почеттино, клуб объявил о подписании талантливого португальского полузащитника Витиньи из «Порту».

Где сейчас? Играет за ПСЖ . 24-летний португалец является игроком основы парижан.

2023 год – Рандаль Коло Муани (95 млн евро)

Поскольку ПСЖ выразил желание подписать больше французских талантов, летом 2023 года они купили Коло Муани за колоссальные 95 миллионов евро.

Нападающий провел выдающийся сезон в «Айнтрахте» (забил 23 гола в 46 матчах) и несколько раз эффектно появлялся на поле в составе сборной Франции на чемпионате мира 2022 года.

Где сейчас? В этом сезоне 25-летний футболист забил всего девять голов в 39 играх, и его будущее довольно туманно.