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Федотов хочет сохранить Заболотного в ЦСКА

вчера, 17:50

ЦСКА планирует продлить соглашение с нападающим Антоном Заболотным.

Главный тренер команды Владимир Федотов лично заинтересован в сохранении этого игрока.

Договор футболиста с «армейцами» рассчитан до июня 2024 года.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:22
Напомню тебе, что в Москве со славной историй еще Динамо, Торпедо и Локомотив, кстати первый чемпион СССР.. А когда в городе 5 команд, то это не одна команда, как в Ленинграде. Ты еще молодой, а я помню как в классе А в Ленинграде было 2, Зенит и Адмиралтец. И стадионы не ломились от болельщиков. Другие конечно были времена. Но сейчас футбол сведен к состязания денежных мешков. А их, как я упомянул выше в РПЛ 5. Вот они и лидируют. Отдельные успехи ЦСКА в последние годы - это заслуга, прежде всего Гинера, который находил финансы. Но после стройки стадиона и с введением санкций в 14 году это стало все трудней. А частные спонсоры не торопятся ни в один клуб РПЛ, т.к. все до единого клубы в РПЛ убыточные.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:05
Рубин, Ростов, КС .... ещё Факел приведи .... рядом с ЦСКА не стоят, провинция в сравнении с Москвой и по историческим достижениям. Один огромный город, столица России, два клуба со славной историей, извечные соперники ЦСКА и Спартак, и такая разница в спонсировании и количестве болельщиков. ЦСКА славен своим менеджментом, рациональностью трат, а спонсорам это по феньке выходит. Болельщики грудью бьются за свой клуб на виртуальных полях, а на реальные идут плохо. Не понимаю, где собака зарыта. Дело для меня не в ЦСКА, а в том, что по моему мнению в решении этой частной проблемы лежит ключ к решению проблемы в целом. Но, ответа нет не только у болельщиков, но и у всей футбольной общественности в России.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:20
А спонсоры не рвутся не только в ЦСКА. И в Рубин, и Ростов, и в Самару не рвутся. Так помаленьку. В большинстве этих клубов, как и в ЦСКА спонсоры дают не более 10% бюджета.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:16
Спонсорам- то что мешает раскошелится? А, главное, чего болельщикам ЦСКА не хватает для посещаемости? Такой небольшой стадион клуба с такой историей и спортивными достижениями должен заполняться до отказа. Вот я этого и не могу понять чего ещё надо: и спонсорам и, главное, болельщикам? Сколько задаю этот вопрос москвичам - толкового ответа нет. Уперлись в этот Спартак - и точка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:02
Это не так. Стабильность присуща Гинеру уже более 20 лет. Она была и в сытые года.. ЦСКА редко менял тренеров и мало делал непонятных трансферов на выход. Один из них продажа Олича в Гамбург, после чего он перешел в Баварию и там блистал. Но причина была в том, что в ЦСКА феерили Вагнер и Жо, и у Олича не было шансов вытеснить их. А в остальном Гинер, который президентом уже 23-й год реализует принцип стабильности неуклонно. Конечно сейчас иные времена, и с финансами плоховато. С этим нет проблем только у трех государственных клубов (Газпром, РЖД и ВТБ) и двух частных Спартак и Краснодар. А стальные примерно в равных условиях. Вот ЦСКА и 6-й после них. Все закономерно. Будут деньги - будут результаты. Иного не дано
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:44
Стабильность - один из основных принципов работы Гинера.
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Это не стабильность по принципам, а вынужденное состояние по финансовым обстоятельствам, возникшим из-за недостаточной привлекательности клуба у спонсоров, которых сдерживает в первую очередь низкая посещаемость. Природа последней совершенно непонятна. Чего не хватает болельщикам ЦСКА, чтобы стабильно заполнять такой небольшой стадион?
isamsn
isamsn
вчера в 20:32, ред.
Если только на один тайм. Причём первый. Так как он нуждается в свежих ассистентах играющих в полузащите. Как правило во втором тайме и Антон бесполезен и полузащита никакая.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:23
Навязанное мнение - это приказ.
pomor45
pomor45
вчера в 20:21
Кто же на него покушается? И о сохранении самого Федотова речи уже не ведётся?
88m2g3eue7fd
88m2g3eue7fd
вчера в 19:47
Заболотный еще манекенов погоняет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:46
А ты прочитай мой комментарий чуть ниже.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:44
Извини, я имел ввиду Федотова. Просто перед этим читал высказывания Медведева.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:41
А кто такой Медведев? Президент Зенита? Поясни
lotsman
lotsman
вчера в 19:21
Заболотный надёжная рабочая лошадка. У него нет ярких моментов, но и игру он никогда не портил. А по самому Медведеву вопрос решён или ещё в подвешенном состоянии?
112910415
112910415
вчера в 19:07
спортсмен старательный, хоть и звёзд с неба не хватает
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:55
Согласен, выбор у ВВФ ограничен, как говорится, на безрыбье и рак рыба )).
Будь. здрав Дружище !.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:32
ЦСКА тем отличается от Спартака и многих клубов в РПЛ, что не шарахается при неудачах в смысле увольнения и смены тренеров. Стабильность - один из основных принципов работы Гинера. В этом смысле Федотова можно понять. Заболотный, конечно средний игрок, но ему не откажешь в самоотдаче, он старается в меру своих возможностей. Постепенно Мусаев его вытеснит и тогда Антон уйдет. При ограниченных финансовых возможностей возможности приобретать звезд типа Угальде и по такой цене у ЦСКА нет и не предвидится. Это мое мнение, никому не навязываю.
Futurista
Futurista
вчера в 18:16
Сам то сохранился уже или нет?)...
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