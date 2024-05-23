Федотов хочет сохранить Заболотного в ЦСКА

ЦСКА планирует продлить соглашение с нападающим Антоном Заболотным.
Главный тренер команды Владимир Федотов лично заинтересован в сохранении этого игрока.
Договор футболиста с «армейцами» рассчитан до июня 2024 года.
ЦСКА планирует продлить соглашение с нападающим Антоном Заболотным.
Главный тренер команды Владимир Федотов лично заинтересован в сохранении этого игрока.
Договор футболиста с «армейцами» рассчитан до июня 2024 года.
--------------------------------------------------------------------------------------
Это не стабильность по принципам, а вынужденное состояние по финансовым обстоятельствам, возникшим из-за недостаточной привлекательности клуба у спонсоров, которых сдерживает в первую очередь низкая посещаемость. Природа последней совершенно непонятна. Чего не хватает болельщикам ЦСКА, чтобы стабильно заполнять такой небольшой стадион?
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Это не стабильность по принципам, а вынужденное состояние по финансовым обстоятельствам, возникшим из-за недостаточной привлекательности клуба у спонсоров, которых сдерживает в первую очередь низкая посещаемость. Природа последней совершенно непонятна. Чего не хватает болельщикам ЦСКА, чтобы стабильно заполнять такой небольшой стадион?