Катарский клуб договорился о покупке лидера «Лацио»

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вчера, 13:51

«Аль-Духаиль» приобретёт полузащитника «Лацио» за 11 миллионов евро. В данный момент стороны согласовывают окончательные детали сделки. Альберто вылетит в Катар после того, как будут достигнуты договорённости по всем вопросам.