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Катарский клуб договорился о покупке лидера «Лацио»

вчера, 13:51

«Аль-Духаиль» приобретёт полузащитника «Лацио» Луиса Альберто за 11 миллионов евро. В данный момент стороны согласовывают окончательные детали сделки. Альберто вылетит в Катар после того, как будут достигнуты договорённости по всем вопросам.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:06
пока там чемпионат пешеходов, то игроки за 30+ лет из топ-лиг там очень востребованы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:19
наконец то Аль Дуахиль решился бросить вызов Аль Сааду, бывшему клубу Хави.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:54
Решил поиграть в Катаре,наверно хороший контракт.
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