Полузащитник «Лацио» перейдёт в «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» достиг принципиального соглашения о переходе полузащитника «Лацио» и сборной Японии Дайчи Камады. Игрок перейдёт в лондонский клуб на правах свободного агента, так как переговоры о продлении контракта с «Лацио» сорвались.
В «Кристал Пэлас» Камада будет получать 5 миллионов евро в год.
и переходит японец в клуб АПЛ, где будет работать с бывшим тренером.
у Оливера Гласнера японец успешно играл за Айнтрахт.
и переходит японец в клуб АПЛ, где будет работать с бывшим тренером.
у Оливера Гласнера японец успешно играл за Айнтрахт.