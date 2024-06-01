Полузащитник «Лацио» перейдёт в «Кристал Пэлас»

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вчера, 11:53

«Кристал Пэлас» достиг принципиального соглашения о переходе полузащитника «Лацио» и сборной Японии . Игрок перейдёт в лондонский клуб на правах свободного агента, так как переговоры о продлении контракта с «Лацио» сорвались.

В «Кристал Пэлас» Камада будет получать 5 миллионов евро в год.