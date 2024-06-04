Де Брюйне заявил, что готов перейти в Саудовскую Аравию ради денег

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заявил, что готов перейти в Саудовскую Аравию.
В моём возрасте нужно быть открытым ко всему. Вы говорите о невероятных суммах денег, которые можно заработать в конце карьеры. Иногда об этом нужно думать. Если я буду играть два года в Саудовской Аравии, я смогу заработать невероятную сумму денег. Возможно, я заработаю больше, чем за предыдущие 15 лет карьеры.
На его месте многие бы поехали. А куда ему уйти? в Ювентус?
И что ему делать в Италии? Кушать пасту?)
Саудиты принцы и шейхи ведь тоже не дураки.
Они покупают не игроков в футбол, они рекламируют свою страну через громкие имена, которые уже являются брендами.
Мяч пинать многие могут, а рекламить страну - единицы.
Это касается автоспорта, Формула -1, ММА, топовый бокс, и многое еще.
Скоро в Сити будет глобальная перестройка, каждый год уходят легенды клуба, лидеры и важнейшие игроки
Сначала старые, травмированные и нежелающие быть игроками ротации Компани, Сильва, Агуэро и Фернандиньо. А сейчас важнейшие игроки в хорошей форме. В 2023-м ушел Гюндоган и чуть не ушел Уокер.
Сейчас (уже который год) Бернарду Силва и Эдерсон на чемоданном настроении. В 2025-м Гвардиола и КДБ фактически анонсировали свой уход.
Неизвестно, что и где будет Холанд.
Начинается жаркий этап для руководства Сити
На его месте многие бы поехали. А куда ему уйти? в Ювентус?
И что ему делать в Италии? Кушать пасту?)
Саудиты принцы и шейхи ведь тоже не дураки.
Они покупают не игроков в футбол, они рекламируют свою страну через громкие имена, которые уже являются брендами.
Мяч пинать многие могут, а рекламить страну - единицы.
Это касается автоспорта, Формула -1, ММА, топовый бокс, и многое еще.
Скоро в Сити будет глобальная перестройка, каждый год уходят легенды клуба, лидеры и важнейшие игроки
Сначала старые, травмированные и нежелающие быть игроками ротации Компани, Сильва, Агуэро и Фернандиньо. А сейчас важнейшие игроки в хорошей форме. В 2023-м ушел Гюндоган и чуть не ушел Уокер.
Сейчас (уже который год) Бернарду Силва и Эдерсон на чемоданном настроении. В 2025-м Гвардиола и КДБ фактически анонсировали свой уход.
Неизвестно, что и где будет Холанд.
Начинается жаркий этап для руководства Сити