Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Де Брюйне заявил, что готов перейти в Саудовскую Аравию ради денег

вчера, 19:05

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заявил, что готов перейти в Саудовскую Аравию.

В моём возрасте нужно быть открытым ко всему. Вы говорите о невероятных суммах денег, которые можно заработать в конце карьеры. Иногда об этом нужно думать. Если я буду играть два года в Саудовской Аравии, я смогу заработать невероятную сумму денег. Возможно, я заработаю больше, чем за предыдущие 15 лет карьеры.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Челси» готовы рассмотреть только продажу Лукаку
Сегодня, 16:11
Звёзды «Манчестер Сити» шантажируют клуб. Причина – вероятный уход Гвардиолы
Сегодня, 13:55Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии3
«Жирона» подпишет победителя МЧМ-2023, который мог оказаться в «Спартаке»
Сегодня, 13:24
Лапорта высказался о будущем Канселу и Феликса
Сегодня, 09:48
Слухи«Реал» по-прежнему намерен подписать Дэвиса
Сегодня, 09:18
Слухи«Боруссия» Дортмунд может подписать болгарского полузащитника
Сегодня, 00:51
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:32
За трофеями и деньгами в Хиляль. Всё честно и правильно. Даже в Наср, если больше дадут, тоже. Но, за тем же самым в Зенит - подло и продажно.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 22:17
А зачем ему в Маями ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 20:50
Зато честно, и без сказок о новых вызовах и успехах в сильнейшем чемпионате)))
На его месте многие бы поехали. А куда ему уйти? в Ювентус?
И что ему делать в Италии? Кушать пасту?)
Саудиты принцы и шейхи ведь тоже не дураки.
Они покупают не игроков в футбол, они рекламируют свою страну через громкие имена, которые уже являются брендами.
Мяч пинать многие могут, а рекламить страну - единицы.
Это касается автоспорта, Формула -1, ММА, топовый бокс, и многое еще.
Скоро в Сити будет глобальная перестройка, каждый год уходят легенды клуба, лидеры и важнейшие игроки
Сначала старые, травмированные и нежелающие быть игроками ротации Компани, Сильва, Агуэро и Фернандиньо. А сейчас важнейшие игроки в хорошей форме. В 2023-м ушел Гюндоган и чуть не ушел Уокер.
Сейчас (уже который год) Бернарду Силва и Эдерсон на чемоданном настроении. В 2025-м Гвардиола и КДБ фактически анонсировали свой уход.
Неизвестно, что и где будет Холанд.
Начинается жаркий этап для руководства Сити
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:36
Честно и открыто.Почему бы и нет?
adekvat
adekvat ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:28
Он же сказал денег заработать, титулов у него хватает.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:15
Рановато все же, ему только 32 года, а играет на уровне. Хотелось бы, чтобы ещё минимум годик поиграл в АПЛ.
Elliada_
Elliada_ ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 20:06
Кевин уходит после 4 АПЛ подряд, победы в ЛЧ и требла. Он заслужил хорошую пенсию. Остальные - неликвид, которые продались. Роналду никто не хотел подписать, Мане был лавочником, Ляпорт все время лечился, как и Бензема, Фирмино не хотел быть лавочником и т. д.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:03
вряд ли, он для них не свой )
Elliada_
Elliada_ ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:03
Во-первых, правильней Майами, а не как ты написал. Во-вторых, Кевин говорит, что хочет заработать денег, а не мечтает о комфортной жизни, а это значит, что поедет в СА. В-третьих, кроме денег есть спортивная составляющая. Переход в Хиляль - гарантия, что без трофеев не останешься. В Наср имеет смысл идти, если предложат больше, чем Хиляль. Доплата за терпение истерик балласта, так сказать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:00
Хочет подзаработать,это его право где играть.
1580556558
1580556558 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:59, ред.
Какие то у тебя двойные стандарты. Если это игрок МС то молодец, все правильно,заслужил,а если кто то другой, то лига верблюдов, продал талант и тд и тп. И как верно заметили в МЛС КДБ не собирается
Шишанутый
Шишанутый ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:55
Разве Интер Маями им интересуется??
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:28
Все правильно сказал, желаю удачи!
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:18
Единственная загадка - в какой клуб. Либо в непобедимый Хиляль за трофеями, либо в клуб нытика.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:17
Вот это по мужски, еду за бабло, и точка!
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:16
Значит, этим летом Кевин перейдет в СА. Сити не отпустит его через год бесплатно. Легенда Сити и АПЛ заслужил тех денег, которые заработает.

Чуть ли не единственный, кто честно признает, что СА место для заработка. Не говорит, что едет за вызовом, что Camelship топ-лига наряду с европейскими.

Спасибо за всё и удачи в дальнейшем!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:15
Молодец! Честно все сказал
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 