Де Брюйне заявил, что готов перейти в Саудовскую Аравию ради денег

Полузащитник «Манчестер Сити» заявил, что готов перейти в Саудовскую Аравию.

В моём возрасте нужно быть открытым ко всему. Вы говорите о невероятных суммах денег, которые можно заработать в конце карьеры. Иногда об этом нужно думать. Если я буду играть два года в Саудовской Аравии, я смогу заработать невероятную сумму денег. Возможно, я заработаю больше, чем за предыдущие 15 лет карьеры.