Серхи Роберто может покинуть «Барселону» после прихода Флика

Ситуация с продлением контракта с защитником «Барселоны» Серхи Роберто изменилась.
Изначально каталонский клуб был намерен предложить футболисту новую сделку, однако после прихода Ханса-Дитера Флика игрок может покинуть «Барселону».
Немецкий специалист уже сообщил Серхи Роберто, что он будет получать меньше игрового времени под его руководством.
Но для глубины скамейки и на случай форс-мажора опытные люди нужны, надеемся что Серхи всё-таки останется в клубе
Но для глубины скамейки и на случай форс-мажора опытные люди нужны, надеемся что Серхи всё-таки останется в клубе