Серхи Роберто может покинуть «Барселону» после прихода Флика

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сегодня, 00:52

Ситуация с продлением контракта с защитником «Барселоны» изменилась.

Изначально каталонский клуб был намерен предложить футболисту новую сделку, однако после прихода игрок может покинуть «Барселону».

Немецкий специалист уже сообщил Серхи Роберто, что он будет получать меньше игрового времени под его руководством.