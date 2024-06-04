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Серхи Роберто может покинуть «Барселону» после прихода Флика

сегодня, 00:52

Ситуация с продлением контракта с защитником «Барселоны» Серхи Роберто изменилась.

Изначально каталонский клуб был намерен предложить футболисту новую сделку, однако после прихода Ханса-Дитера Флика игрок может покинуть «Барселону».

Немецкий специалист уже сообщил Серхи Роберто, что он будет получать меньше игрового времени под его руководством.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:52
время его уходит, так бывает !
Asper
Asper
сегодня в 13:02
Всегда удивляло, как можно так сказать игроку, ещё даже не начав работать с ним. Долгов выше крыши, мегазакупок не предвидится. Откуда ты знаешь, как всё сложится до закрытия окон - ещё всё лето впереди?
YNWA
YNWA
сегодня в 10:06
Думаю без проблем найдёт себе новую, не плохую команду.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:26
Тренер поступил честно, сказав что не рассчитывает на игрока...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:32
Всему своё время . Такое происходит с каждым. Ничего удивительного и страшно.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:51
С одной стороны это понятно, возрастным футболистам будет меньше времени предоставлено
Но для глубины скамейки и на случай форс-мажора опытные люди нужны, надеемся что Серхи всё-таки останется в клубе
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:29
У каждого свои планы
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:49
Не велика потеря
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:47
Очень правильно решил тренер
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:45
Барселона нуждается в зачистке
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:57
Нехорошо заслуженных людей ущемлять...
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