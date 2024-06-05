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ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Дайер, Перишич и Сессеньон покидают «Тоттенхэм»

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A.S.A
A.S.A
вчера в 14:20
Ну Перишич и Дайер уже не принесут пользу, один доигрывал на родине, второй поиграл в Баварии у Тухеля и после ухода Томаса, Бавария скорее всего не будет его покупать
Райан Сессеньон считался очень перспективным пареньком и в Фулхэме показывал себя вполне многообещающим, но переход в Тоттенхэм оказался ошибочным. Думаю переход в клуб рангом ниже поможет ему перещапустить карьеру
shlomo
shlomo
вчера в 12:18
Многовато уходят.... агентам работы прибавится.
Гость
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