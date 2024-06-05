Дайер, Перишич и Сессеньон покидают «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» объявил об уходе четырёх игроков.
Речь идёт об Эрике Дайере, Иване Перишиче, Райане Сессеньоне и Яфете Танганге. У всех завершаются контракты.
«Тоттенхэм» объявил об уходе четырёх игроков.
Речь идёт об Эрике Дайере, Иване Перишиче, Райане Сессеньоне и Яфете Танганге. У всех завершаются контракты.
Райан Сессеньон считался очень перспективным пареньком и в Фулхэме показывал себя вполне многообещающим, но переход в Тоттенхэм оказался ошибочным. Думаю переход в клуб рангом ниже поможет ему перещапустить карьеру
Райан Сессеньон считался очень перспективным пареньком и в Фулхэме показывал себя вполне многообещающим, но переход в Тоттенхэм оказался ошибочным. Думаю переход в клуб рангом ниже поможет ему перещапустить карьеру