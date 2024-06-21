В УЕФА не смогли объяснить недопуск фанатов с флагами РФ на матч Евро

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вчера, 12:53

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) сообщили о том, что организация не запрещала проносить флаги России на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Сербии и Словении (1:1).

Перед входом на стадион в Мюнхене четырёх россиян попросили сдать флаги РФ , мотивировав это тем, что флаг представляет сборную, не участвующую в матче. Болельщики решили пойти на хитрость, перевернув флаги, через другой вход их пропустили, приняв за фанатов сербской сборной.