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В УЕФА не смогли объяснить недопуск фанатов с флагами РФ на матч Евро

вчера, 12:53
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 1Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили о том, что организация не запрещала проносить флаги России на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Сербии и Словении (1:1).

Перед входом на стадион в Мюнхене четырёх россиян попросили сдать флаги РФ, мотивировав это тем, что флаг представляет сборную, не участвующую в матче. Болельщики решили пойти на хитрость, перевернув флаги, через другой вход их пропустили, приняв за фанатов сербской сборной.

Как правило, допускаются все флаги, за исключением случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности.

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