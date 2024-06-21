В УЕФА не смогли объяснить недопуск фанатов с флагами РФ на матч Евро

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили о том, что организация не запрещала проносить флаги России на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Сербии и Словении (1:1).
Перед входом на стадион в Мюнхене четырёх россиян попросили сдать флаги РФ, мотивировав это тем, что флаг представляет сборную, не участвующую в матче. Болельщики решили пойти на хитрость, перевернув флаги, через другой вход их пропустили, приняв за фанатов сербской сборной.
Как правило, допускаются все флаги, за исключением случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности.