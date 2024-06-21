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Николич обратился к болельщикам ЦСКА

вчера, 10:12

Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич обратился к болельщикам клуба.

Большой привет всем болельщикам! Рад, что я здесь, в ЦСКА. Никаких сомнений у меня не было. Когда получил приглашение — во-первых, это большой клуб с большими традициями и большими целями. Я хочу передать болельщикам, за что я буду отвечать. У команды всегда будет боевой настрой, мы всегда будем отдавать все силы на поле и никогда не будем отступать. Это причины, по которым я здесь.

ЦСКА — братский клуб моей команды «Партизан». И я счастлив, что одна из первых игр будет на Братском кубке против белградской команды. Счастлив, потому что это товарищеская игра. Если была бы официальная, то было бы очень тяжело. Увидимся на стадионе. Надеюсь, что болельщиков будет много.

Ранее в ЦСКА узнали своих соперников по первым турам нового сезона РПЛ.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 10:51
Не люблю, когда тренер много говорит. В.В.Лобановский, вообще, практически, никогда интервью не давал, но давал высокие результаты. Пусть, Николич делом докажет, тогда все будут довольны. Очень хочется верить в успех ЦСКА, но состав команды несколько смущает... Опять команда без должной атаки и без диспетчера-затейника. Файзуллаев- больше мотор, чем распасовщик, а кто же будет вести игру? Пока, я такого в ЦСКА не вижу. В атаке, Чалов? Ну тоже, как-то не очень надежно. Даже Заболотный, своим присутствием на поле вносил определенную нервозность в ряды соперника, но сейчас и его нет. В целом, на первый взгляд- состав неплохой, если по именам, но усиление необходимо.
lotsman
lotsman
вчера в 10:29
Можно сказать, принял присягу на службу в ЦСКА.)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:28
Будем посмотреть что за тренер. Удачи.
dtjv382xfx36
dtjv382xfx36
вчера в 10:22
Наобещает много, а каков будет результат никто не знает.
Гость
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