Николич обратился к болельщикам ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА обратился к болельщикам клуба.

Большой привет всем болельщикам! Рад, что я здесь, в ЦСКА . Никаких сомнений у меня не было. Когда получил приглашение — во-первых, это большой клуб с большими традициями и большими целями. Я хочу передать болельщикам, за что я буду отвечать. У команды всегда будет боевой настрой, мы всегда будем отдавать все силы на поле и никогда не будем отступать. Это причины, по которым я здесь.