Российские болельщики с флагами хитростью попали на матч Словении и Сербии

Четыре российских болельщика с национальными флагами пытались пройти на стадион в Мюнхене, чтобы посетить матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Сербии.
На входе на арену четырёх россиян попросили сдать флаги страны, мотивировав это тем, что флаг представляет сборную, не принимающую участия в игре. Болельщики нашли выход из положения, перевернув флаги: через другой вход их пропустили, приняв за сербских фанатов.
Как сообщает источник со ссылкой на своего корреспондента, в Мюнхен прибыли болельщики из Москвы, Оренбурга, Санкт-Петербурга. Несколько десятков болельщиков из России посетили город для того, чтобы поддержать сборную Сербии во встрече со словенцами.
Ранее в пресс-службе УЕФА сообщили, что люди с российскими флагами не смогут посетить матчи сборной Украины на чемпионате Европы-2024. Также флаги России не разрешается проносить в фан-зоны турнира, поскольку команда не выступает на Евро.