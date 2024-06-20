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Российские болельщики с флагами хитростью попали на матч Словении и Сербии

вчера, 16:59
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 1Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Четыре российских болельщика с национальными флагами пытались пройти на стадион в Мюнхене, чтобы посетить матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Сербии.

На входе на арену четырёх россиян попросили сдать флаги страны, мотивировав это тем, что флаг представляет сборную, не принимающую участия в игре. Болельщики нашли выход из положения, перевернув флаги: через другой вход их пропустили, приняв за сербских фанатов.

Как сообщает источник со ссылкой на своего корреспондента, в Мюнхен прибыли болельщики из Москвы, Оренбурга, Санкт-Петербурга. Несколько десятков болельщиков из России посетили город для того, чтобы поддержать сборную Сербии во встрече со словенцами.

Ранее в пресс-службе УЕФА сообщили, что люди с российскими флагами не смогут посетить матчи сборной Украины на чемпионате Европы-2024. Также флаги России не разрешается проносить в фан-зоны турнира, поскольку команда не выступает на Евро.

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