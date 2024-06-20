Российские болельщики с флагами хитростью попали на матч Словении и Сербии

1718891963

вчера, 16:59

Четыре российских болельщика с национальными флагами пытались пройти на стадион в Мюнхене, чтобы посетить матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Сербии.

На входе на арену четырёх россиян попросили сдать флаги страны, мотивировав это тем, что флаг представляет сборную, не принимающую участия в игре. Болельщики нашли выход из положения, перевернув флаги: через другой вход их пропустили, приняв за сербских фанатов.

Как сообщает источник со ссылкой на своего корреспондента, в Мюнхен прибыли болельщики из Москвы, Оренбурга, Санкт-Петербурга. Несколько десятков болельщиков из России посетили город для того, чтобы поддержать сборную Сербии во встрече со словенцами.