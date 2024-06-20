Полиция арестовала трёх болельщиков сборной Англии перед матчем с Данией

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вчера, 14:48

Полиция Франкфурта-на-Майне арестовала трёх болельщиков сборной Англии перед матчем 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией.

По информации источника, один человек был задержан за бросание бутылки, второй — за оскорбление полицейского, третий — за бросок файера в сотрудников правоохранительных органов и хранение наркотиков.

Отмечается, что подавляющее большинство английских болельщиков ведут себя очень хорошо.