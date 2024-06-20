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Полиция арестовала трёх болельщиков сборной Англии перед матчем с Данией

вчера, 14:48
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Полиция Франкфурта-на-Майне арестовала трёх болельщиков сборной Англии перед матчем 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией.

По информации источника, один человек был задержан за бросание бутылки, второй — за оскорбление полицейского, третий — за бросок файера в сотрудников правоохранительных органов и хранение наркотиков.

Отмечается, что подавляющее большинство английских болельщиков ведут себя очень хорошо.

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Все комментарии
f9cwsycraab3
f9cwsycraab3
вчера в 18:10
Одни беды от этих бестрофейников нагличан
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:55
Выслать их всех на остров
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:53
Англичане туда беспредел устраивать поехали не сидится им на 63
Futurista
Futurista
вчера в 16:18
"и хранение наркотиков"...
Если кому то не нравится "британская алкашня", тогда британская наркошня)...
sd2xjfr3878x
sd2xjfr3878x
вчера в 15:59
Болельщики ещё себя покажут
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 15:02
Добрый день. Способы заработать очки для ставок.

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Futurista
Futurista
вчера в 14:54
Британская алкашня в ударе)...
Вещий
Вещий
вчера в 14:51
Началось... мало взяли, но думаю список еще пополнится болельщиками Англии.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:51
Лично мне хватает.Но хотелось бы получить ответ админа !
Гость
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