Полиция арестовала трёх болельщиков сборной Англии перед матчем с Данией

Полиция Франкфурта-на-Майне арестовала трёх болельщиков сборной Англии перед матчем 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией.
По информации источника, один человек был задержан за бросание бутылки, второй — за оскорбление полицейского, третий — за бросок файера в сотрудников правоохранительных органов и хранение наркотиков.
Отмечается, что подавляющее большинство английских болельщиков ведут себя очень хорошо.
Если кому то не нравится "британская алкашня", тогда британская наркошня)...
Если кому то не нравится "британская алкашня", тогда британская наркошня)...
https://www.soccer.ru/game
https://www.soccer.ru/game