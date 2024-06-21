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Сын Франческо Тотти перешёл в команду из Серии D

вчера, 23:23

Кристиан Тотти, старший сын бывшего нападающего «Ромы» Франческо Тотти, перешёл в «Авеццано», который выступает в Серии D,

Последним клубом 18-летнего футболиста был «Райо Вальекано». Также он выступал за молодёжные команды «Фрозиноне» и «Ромы».

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:28
больше о нем пишут в светских хрониках, чем на футбольных сайтах.
сразу понятно, что из него не выйдет игрока каким был его отец.
император Рима
Гость
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