Сын Франческо Тотти перешёл в команду из Серии D

Кристиан Тотти, старший сын бывшего нападающего «Ромы» Франческо Тотти, перешёл в «Авеццано», который выступает в Серии D,
Последним клубом 18-летнего футболиста был «Райо Вальекано». Также он выступал за молодёжные команды «Фрозиноне» и «Ромы».
Кристиан Тотти, старший сын бывшего нападающего «Ромы» Франческо Тотти, перешёл в «Авеццано», который выступает в Серии D,
Последним клубом 18-летнего футболиста был «Райо Вальекано». Также он выступал за молодёжные команды «Фрозиноне» и «Ромы».
сразу понятно, что из него не выйдет игрока каким был его отец.
император Рима
сразу понятно, что из него не выйдет игрока каким был его отец.
император Рима