В ЦСКА прокомментировали слухи о возможном уходе Давилы из клуба

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо дал комментарий на тему возможного ухода из команды нападающего .

Появившаяся в мексиканских СМИ информация о его уходе абсолютно не соответствует действительности. Определенные разговоры об интересе к Виктору давно еще доходили до ЦСКА , однако развития никакого не получили ни от одной из сторон. Не было ни переговоров и какой-то «торговли», о которой пишут, ни соответствующего запроса от игрока, как и предоставленных финансовых гарантий, без которых в сегодняшних реалиях ЦСКА в принципе не готов к диалогу.

Вместе с главным тренером мы ждём Виктора в конце следующей недели в Москве, предпосылок к другому развитию сценария сегодня нет.