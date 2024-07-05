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В ЦСКА прокомментировали слухи о возможном уходе Давилы из клуба

сегодня, 13:38

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо дал комментарий на тему возможного ухода из команды нападающего Виктора Давилы.

Появившаяся в мексиканских СМИ информация о его уходе абсолютно не соответствует действительности. Определенные разговоры об интересе к Виктору давно еще доходили до ЦСКА, однако развития никакого не получили ни от одной из сторон. Не было ни переговоров и какой-то «торговли», о которой пишут, ни соответствующего запроса от игрока, как и предоставленных финансовых гарантий, без которых в сегодняшних реалиях ЦСКА в принципе не готов к диалогу.

Вместе с главным тренером мы ждём Виктора в конце следующей недели в Москве, предпосылок к другому развитию сценария сегодня нет.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 14:43
Это же мексиканские СМИ. У них информация такая же как и их сериалы.)
u28khutnknu4
u28khutnknu4
сегодня в 14:15
Будет играть и радовать болельщиков ещё долго!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:54
Ну уйдёт, будет давить в другом месте. Какие проблемы!...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:49
Это ещё кто такой?
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