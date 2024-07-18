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«Ахмат» объявил о переходе аргентинского полузащитника

вчера, 17:24

«Ахмат» подписал атакующего полузащитника «Унион Санта-Фе» Мауро Луну.

Контракт с игроком рассчитан на четыре года. В составе аргентинского клуба хавбек провёл в общей сложности 130 матчей, забил 19 мячей и сделал 12 результативных передач.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:11
Да ладно!Пущай поют)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:39
ждем еще 2-3 новичков.
из аргентины...без песен про французов.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:29
Неплохой полузащитник,должен усилить Ахмат.
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