«Ахмат» объявил о переходе аргентинского полузащитника

«Ахмат» подписал атакующего полузащитника «Унион Санта-Фе» Мауро Луну.
Контракт с игроком рассчитан на четыре года. В составе аргентинского клуба хавбек провёл в общей сложности 130 матчей, забил 19 мячей и сделал 12 результативных передач.
«Ахмат» подписал атакующего полузащитника «Унион Санта-Фе» Мауро Луну.
Контракт с игроком рассчитан на четыре года. В составе аргентинского клуба хавбек провёл в общей сложности 130 матчей, забил 19 мячей и сделал 12 результативных передач.
из аргентины...без песен про французов.
из аргентины...без песен про французов.