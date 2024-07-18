«Ахмат» объявил о переходе аргентинского полузащитника

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вчера, 17:24

«Ахмат» подписал атакующего полузащитника «Унион Санта-Фе» .

Контракт с игроком рассчитан на четыре года. В составе аргентинского клуба хавбек провёл в общей сложности 130 матчей, забил 19 мячей и сделал 12 результативных передач.