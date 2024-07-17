«Краснодар» оформил трансфер Диего Косты из «Сан-Паулу»

1721240800

вчера, 21:26

Защитник перешёл из «Сан-Паулу» в «Краснодар».

Бразилец подписал контракт до конца июня 2029 года.

За основной состав «Сан-Паулу» футболист выступал с начала 2020-го. В общей сложности он провёл за команду 161 матч и забил 5 голов.