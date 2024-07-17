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«Краснодар» оформил трансфер Диего Косты из «Сан-Паулу»

вчера, 21:26

Защитник Диего перешёл из «Сан-Паулу» в «Краснодар».

Бразилец подписал контракт до конца июня 2029 года.

За основной состав «Сан-Паулу» футболист выступал с начала 2020-го. В общей сложности он провёл за команду 161 матч и забил 5 голов.

«Краснодар» оформил трансфер Диего Косты из «Сан-Паулу»

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 05:37
Знакомое имя, незнакомый игрок.
7tcg6r8a7fy8
7tcg6r8a7fy8
сегодня в 04:57
Любит Краснодар в Южной Америке закупаться.
112910415
112910415
сегодня в 04:57
хороший защитник давно нужен !
j6hrk3y4w5kx
j6hrk3y4w5kx
сегодня в 03:10, ред.
Краснодар приобрёл ещё одного лега, а свои воспитанники уходят.
Короче всё как у Зенита, но почему то про Краснодар молчат и даже наоборот про какую то мифическую академию говорят, хотя выхлоп с неё ноль.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:42
Благодарю за информацию, весьма интересно. Но дело в том, что это фото Галицкого, как минимум 10-ти летней давности, а если учесть его страшную болезнь, он мог измениться внешне.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:18
парагваец Алонсо ушел.
взамен Галицкий купил бразильца Диего.
добротный ЦЗ, может сыграть и на позиции опорника.
редко подключается к атакам (1 гол за всю карьеру)
часто ДК выводил свой клуб с капитанской повязкой, что говорит о его лидерских качествах. судя по видеообзорам, с пасом вроде дружит.
мне кажется. Диего станет звездой РПЛ.
п.с.
Галицкий на фото
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:21
Диего Коста, да не тот)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:07
Я уж было обрадовался..., а это оказывается другой Диего Коста.
XtraDigger
XtraDigger ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 23:00, ред.
Это Владимир Хашиг. Ген.дир.
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:54
Только не говорите , что это Галицкий справа
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:50
Посмотреть надо как он заиграет тут
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
Добрый день!!!
Будьте добры, подскажите пожалуйста, справа- это не Галицкий?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:27
капитан сан Паулу. Краснодар. молодцы!
ну что, увидимся в Грозном.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:04
Нарезки матчей с его участием не смотрел, поэтому не знаю, "какой но Сухов".
Но ОБЫЧНО селекция Краснодара НЕ ошибается с выбором игроков.
Желаю усилить качественно игру команды.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:45
Коста - это тот, что справа на фото?
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:45
Вроде норм игрока Быки взяли!Успехов команде
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:41
Еще бы двух фланговых защитников взять - и комплект. Надеюсь, он дебютирует в матче с Ахматом
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:33
Хорошее укрепление обороны - это точно.
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