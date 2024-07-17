«Краснодар» оформил трансфер Диего Косты из «Сан-Паулу»

Защитник Диего перешёл из «Сан-Паулу» в «Краснодар».
Бразилец подписал контракт до конца июня 2029 года.
За основной состав «Сан-Паулу» футболист выступал с начала 2020-го. В общей сложности он провёл за команду 161 матч и забил 5 голов.
Защитник Диего перешёл из «Сан-Паулу» в «Краснодар».
Бразилец подписал контракт до конца июня 2029 года.
За основной состав «Сан-Паулу» футболист выступал с начала 2020-го. В общей сложности он провёл за команду 161 матч и забил 5 голов.
Короче всё как у Зенита, но почему то про Краснодар молчат и даже наоборот про какую то мифическую академию говорят, хотя выхлоп с неё ноль.
Короче всё как у Зенита, но почему то про Краснодар молчат и даже наоборот про какую то мифическую академию говорят, хотя выхлоп с неё ноль.
взамен Галицкий купил бразильца Диего.
добротный ЦЗ, может сыграть и на позиции опорника.
редко подключается к атакам (1 гол за всю карьеру)
часто ДК выводил свой клуб с капитанской повязкой, что говорит о его лидерских качествах. судя по видеообзорам, с пасом вроде дружит.
мне кажется. Диего станет звездой РПЛ.
п.с.
Галицкий на фото
взамен Галицкий купил бразильца Диего.
добротный ЦЗ, может сыграть и на позиции опорника.
редко подключается к атакам (1 гол за всю карьеру)
часто ДК выводил свой клуб с капитанской повязкой, что говорит о его лидерских качествах. судя по видеообзорам, с пасом вроде дружит.
мне кажется. Диего станет звездой РПЛ.
п.с.
Галицкий на фото
Будьте добры, подскажите пожалуйста, справа- это не Галицкий?
Будьте добры, подскажите пожалуйста, справа- это не Галицкий?
ну что, увидимся в Грозном.
ну что, увидимся в Грозном.
Но ОБЫЧНО селекция Краснодара НЕ ошибается с выбором игроков.
Желаю усилить качественно игру команды.
Но ОБЫЧНО селекция Краснодара НЕ ошибается с выбором игроков.
Желаю усилить качественно игру команды.