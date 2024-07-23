«Барселона» продаст Иньиго Мартинеса

Защитник Иньиго Мартинес, скорее всего, покинет «Барселону» этим летом.
Футболист не входит в планы главного тренера «сине-гранатовых» Ханса-Дитера Флика. Он не будет зарегистрирован на Ла Лигу. Каталонский клуб выставит игрока на трансфер.
Защитник Иньиго Мартинес, скорее всего, покинет «Барселону» этим летом.
Футболист не входит в планы главного тренера «сине-гранатовых» Ханса-Дитера Флика. Он не будет зарегистрирован на Ла Лигу. Каталонский клуб выставит игрока на трансфер.
Его просто выдавливают
Его просто выдавливают