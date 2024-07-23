«Барселона» продаст Иньиго Мартинеса

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сегодня, 00:15

Защитник , скорее всего, покинет «Барселону» этим летом.

Футболист не входит в планы главного тренера «сине-гранатовых» . Он не будет зарегистрирован на Ла Лигу. Каталонский клуб выставит игрока на трансфер.