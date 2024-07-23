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«Барселона» продаст Иньиго Мартинеса

сегодня, 00:15

Защитник Иньиго Мартинес, скорее всего, покинет «Барселону» этим летом.

Футболист не входит в планы главного тренера «сине-гранатовых» Ханса-Дитера Флика. Он не будет зарегистрирован на Ла Лигу. Каталонский клуб выставит игрока на трансфер.

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Все комментарии
7bs9zm4ra39k
7bs9zm4ra39k
сегодня в 04:48
Его удел - клубы попроще.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:22
Не повезло парню...
Его просто выдавливают
Гость
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