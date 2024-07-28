«Спартак» обыграл «Химки» в матче Премьер-Лиги

«Химки» уступили «Спартаку» во 2-м туре РПЛ (1:3).
Тео Бонгонда мог вывести москвичей вперед на 45+9-й минуте, но не реализовал пенальти. Эсекьель Барко открыл счет на 49-й. Манфред Угальде удвоил преимущество команды на 55-й, а на 72-й забил Срджан Бабич. Бутта Магомедов отыграл один из мячей на 90-й.
После этой игры «Химки» идут на 13-м месте (1 пункт), «Спартак» находится на 7-й строчке (3 балла).
Первое испытание для Химок в этом чемпионате. Прошлый тур можно не считать, там два новичка, пороха не нюхавшие играли между собой. Ожидал победу Спартака на классе, так и получилось. К судье ноль вопросов, и пенальти, и проверки голов все четкие, побольше бы таких качественных судейских решений. Хороший боевой матч, с удовольствием смотрел
Первое испытание для Химок в этом чемпионате. Прошлый тур можно не считать, там два новичка, пороха не нюхавшие играли между собой. Ожидал победу Спартака на классе, так и получилось. К судье ноль вопросов, и пенальти, и проверки голов все четкие, побольше бы таких качественных судейских решений. Хороший боевой матч, с удовольствием смотрел
Очень понравился Барко- технарь, умница, подвижный игрок, думающий!!! Неплохо сыграл Угальде, собственно, так, как он и должен играть- технично, быстро и обострять!!! После первого гола в ворота Химок стало ясно, что теперь, КБ будут ловить соперника на контратаках, что в итоге и случилось. Новобранец из Испании не успел проявить себя, что и понятно- времени было немного.
Вобщем и целом- игра Спартаку удалась. Как обычно, Спартак хорош в средних и коротких передачах, но небольшая суета в штрафной соперника наблюдалась. Сегодня не было прессинга Спартака, и это радует- не стиль это Спартака. А впрочем, посмотрим, что будет в играх с соперниками посильнее..
Химки- слабы. Команда, в которой играют Панченко и Глушаков- не может быть сильной, это очевидно. Поэтому, делать из сегодняшней победы событие не стоит. Зато, стоит поздравить Спартак с первой победой в чемпионате, что я- с Удовольствием и делаю!!!!!!!
Очень понравился Барко- технарь, умница, подвижный игрок, думающий!!! Неплохо сыграл Угальде, собственно, так, как он и должен играть- технично, быстро и обострять!!! После первого гола в ворота Химок стало ясно, что теперь, КБ будут ловить соперника на контратаках, что в итоге и случилось. Новобранец из Испании не успел проявить себя, что и понятно- времени было немного.
Вобщем и целом- игра Спартаку удалась. Как обычно, Спартак хорош в средних и коротких передачах, но небольшая суета в штрафной соперника наблюдалась. Сегодня не было прессинга Спартака, и это радует- не стиль это Спартака. А впрочем, посмотрим, что будет в играх с соперниками посильнее..
Химки- слабы. Команда, в которой играют Панченко и Глушаков- не может быть сильной, это очевидно. Поэтому, делать из сегодняшней победы событие не стоит. Зато, стоит поздравить Спартак с первой победой в чемпионате, что я- с Удовольствием и делаю!!!!!!!