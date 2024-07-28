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«Спартак» обыграл «Химки» в матче Премьер-Лиги

вчера, 17:02
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Химки» уступили «Спартаку» во 2-м туре РПЛ (1:3).

Тео Бонгонда мог вывести москвичей вперед на 45+9-й минуте, но не реализовал пенальти. Эсекьель Барко открыл счет на 49-й. Манфред Угальде удвоил преимущество команды на 55-й, а на 72-й забил Срджан Бабич. Бутта Магомедов отыграл один из мячей на 90-й.

После этой игры «Химки» идут на 13-м месте (1 пункт), «Спартак» находится на 7-й строчке (3 балла).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 12:41
"Покровские ворота")))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Зайниддин Зидан (раскрыть)
сегодня в 12:01
Да и Зобнин , как жук навозный. Есть Мартин , Пруцев, Литвинов....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 10:00
Не искренне говорите ,а жаль ! ))
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 10:00
Хлусевича с Умяровым вообще убрать ,ставить других,и думаю когда восстановиться Дуарте,то надеюсь что защита будет ещё надёжнее играть
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:57
Ну никак выродили ПОБЕДУ - Поздравляю!
рже
рже ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
вчера в 20:40
Могут,но только дворовый Химки.
STVA 1
STVA 1 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 20:33
На одном ресурсе Бонгонда лучший игрок матча 8,7 стоит! У Барко 8,5!!!Странно
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 20:21
И главное легко это делает и получает удовольствие, и теперь ему не надо играть на Соболя
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:52
Если бы не "череп" (Тео) , разгонять атаки было бы некому . Пусть не забивает ,но дело своё делает .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ матос (раскрыть)
вчера в 19:48
В других клубах не лучше . Но когда далеко отходит от ворот .......?! Закалёб уже ,если честно ! Штрафовать его за это надо !
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 19:42
Могут же.Спартак с победой!!!
Сп62
Сп62
вчера в 19:29, ред.
Счет порадовал, игра более-менее удовлетворила, обнадёжил Барко. Казалось, что ещё надо? После счёта 3:0 вышли на замену свежие игроки. Думал, сейчас замена себя проявит и дожмёт соперника, но игра, наоборот, стала пресной и команда просто доигрывала матч. И это не в первый раз. Команда, поведя в счёте, перестаёт играть.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:25
Вот это ничего себе!
K_TS16
K_TS16 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 19:13
👍
25процентный клоун
25процентный клоун ответ DEIVID_587 (раскрыть)
вчера в 19:10
об убогости Тео можно было бы говорить при любом другом результате, а сегодня он лучший и это видно.
Зеньковский игрок подмены,на него никто ставки не делает.
Тео выдал голевой на победный гол, простим ему всё
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 18:41
всех КБ с победой!!! перетерпели мы неделю и впечатления от кошмарной игры в Оренбурге как и не бывало😁 сегодня во втором тайме мы увидели Спартак, который любим, Барко как и ожидалось топчик, икра, которую долго ждали при правлении Федуна. аргентинец просто сделал разницу, положив круглого прямо в девятину со штрафного удара ( у нас корнеры и штрафные были больной темой в прошлом сезоне, в этом жду большого прогресса в исполнении стандартов команды) понравилось настроение футболистов на игру, вышли биться с химками и только рукож....е Хлусевич, Игнатов и Бангонда помогали в первом тайме чёрно - красным не отставать в счёте на табло. на Даниила и Угальде к перерыву накопилась откровенная злость на их действия на футбольном поле. Тео вообще всё порол и с какого ему дали пробить пенальти в дополнительное время первой части матча нужно разбираться...без разбега, левша, у меня было мало сомнений, что Бангонда одинадцатиметровый не реализует, а вот на добивании пробить вратарю в голову это наш Угальде в полной красе весенней части первенства!!! но гнев на милость ( как часто и бывает у всех болельщиков Спартака в оба направления) поменял Барко, а следом Угальде после обрасцовой контратаки...посмотрим на нашего пятого номера в играх против автобусов, Барко должен стать ключиком для их вскрытия. идём дальше, ждём игру с динамо в кубке России на следующей недели. вперёд Спартак!!!🔴⚪️
derrik2000
derrik2000 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 18:39
Посмотрим, что почём.
Как бы вторым Эменике не оказался: тот тоже играл, забивал, был "любимцем публики"...
И всё ДО какого-то мне неизвестного момента.
Потом начал просто БЕГАТЬ по полю. а, вот, забивать как-то перестал.
А потом, уже в Турции. сказал, что давно мечтал вырваться из Спартака, где ему никогда не нравилось.
матос
матос ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 18:34
Также отстой у нас в раме стоит :-(
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:33
Всех наших с победой ! Барко - просто прелесть ! И Угальде с ним забегал . Второй матч разочаровывает Хлусевич .Просто отстой ! Умяров ,Игнатов - лишние на поле . Очень ,конечно ,не хватает Промеса ! Денисов ,Пруцев , Мартинс должны играть в старте . Радует ,что Станкович не тянет с заменами ,как Абаскаль . Бразильцу надо скидывать килограммов 10-ть . Но всё равно смотрится лучше Соболева ,и физически лучше сложен ,чем дельфин ,и более скоординирован ,но тяжеловат маленько ! Ещё раз всех с победой ! Сыграемся постепенно . Не всё сразу !
Рифкат Гафуров
Рифкат Гафуров
вчера в 18:27
Конечно во втором много раз простили суетились но главное без валидола.. А Вишенка это Барко тот же Фернандо только еще с дриблингом)
Константин Белых
Константин Белых ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:23
Я говорю-в кои то веки купили того кто УМЕЕТ бить по воротам. И в подыгрыше супер.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:20
У Барко гол в дебютном матче. Хорошее приобретение Спартака. Странно, что он не бил пенальти. В Ривере он был штатным пенальтистом команды.
tigrok
tigrok
вчера в 18:19
Забили со штрафного, забили с углового, забил Угальде. Столько проклятий сняли в этой игре.
матос
матос
вчера в 18:15
С победой всех КБ!!! Барко понравился.
DEIVID_587
DEIVID_587
вчера в 18:11
От Соболева никогда ничего не зависело. Он просто форвард. Который возомнил себя супердриблёром и свободным художником. Но всё плохо, начиная с обработки мяча.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:10
Без комментариев....
Если в лиге 16 команд...то команда с 13-го места тоже должна кого то обыгрывать...иногда...

Барко слышал неплох...с хорошим трансфером....
Всем хорошего вечера и удачи !!!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:10
Поздравляю всех с победой а главное с покупкой Барко. Класс его на голову выше всех в команде. Скорость пас удар-всем владеет. Такого трансфера не припомню. Жаль только партнеров соответствующих его уровнью очень мало.Как всегда дуб Зобнин и днарь Умяров ослабляли центр. Ну чем Умяров лучше Мартинса? Но повторюсь Барко это реальный топ. Купить ему опорника хорошего и команда будет смотрется совсем по другому. С Победой!
Capral
Capral
вчера в 18:08
Пару слов об отсутствии Соболева. Без него, игра стала более живой и независимой от действий одного игрока. Появилось больше фантазии, свободы действий, перемещения, игра стала более скоростной... Но всё это- на фоне слабенького соперника. Посмотрим, что будет дальше. Сегодня, игра Спартака, вот эта карусель атак, отдаленно, напомнила мне игры Спартака при Бескове...
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:01
Тео убог, в 90% атак мяч передерживает. Т.к. отдал ему Зиньковский вовремя, он сам так не делает, а тянет одеяло на себя.
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ h6gzagd6epny (раскрыть)
вчера в 17:59
Неужели, прикормленный Питером судьишка помог?
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