«Спартак» обыграл «Химки» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 17:02

«Химки» уступили «Спартаку» во 2-м туре РПЛ (1:3).

Тео Бонгонда мог вывести москвичей вперед на 45+9-й минуте, но не реализовал пенальти. Эсекьель Барко открыл счет на 49-й. Манфред Угальде удвоил преимущество команды на 55-й, а на 72-й забил Срджан Бабич. Бутта Магомедов отыграл один из мячей на 90-й.

После этой игры «Химки» идут на 13-м месте (1 пункт), «Спартак» находится на 7-й строчке (3 балла).