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Женская сборная Канады вышла в 1/4 Олимпиады, несмотря на лишение 6 очков

вчера, 09:35

Женская сборная Канады выиграла у команды Колумбии в матче 3-го тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 (1:0).

Североамериканская сборная с тремя очками заняла 2-е место в квартете и смогла пробиться в плей-офф турнира, несмотря на снятие 6 баллов из-за инцидента с беспилотником.

В 1/4 финала Канада сыграет с Германией, встреча пройдёт 3 августа.

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Источник: soccer.ru
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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:34
Вчерась узнал, что есть сейчас беспилотники размером от комара до...мухи...
Могут и в трусы залететь...))
Подумаешь, прилетел орёл, посмотрел как девки бегают по полю и что? Сразу - 6 баллов?)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:11
Этот вопрос надо Илиаде адресовать.
Тот смотрит и в теме.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:53
Я думал они разгромили соперника и по доп.показаниям прошли, а тут всего лишь 1:0....какой-то неправильный у них чемпионат или что там идет))
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:38
Звучит смешно)) наших бы конечно отстранили
Гость
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