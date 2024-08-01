Женская сборная Канады вышла в 1/4 Олимпиады, несмотря на лишение 6 очков

Женская сборная Канады выиграла у команды Колумбии в матче 3-го тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 (1:0).
Североамериканская сборная с тремя очками заняла 2-е место в квартете и смогла пробиться в плей-офф турнира, несмотря на снятие 6 баллов из-за инцидента с беспилотником.
В 1/4 финала Канада сыграет с Германией, встреча пройдёт 3 августа.
Могут и в трусы залететь...))
Подумаешь, прилетел орёл, посмотрел как девки бегают по полю и что? Сразу - 6 баллов?)
Могут и в трусы залететь...))
Подумаешь, прилетел орёл, посмотрел как девки бегают по полю и что? Сразу - 6 баллов?)
Тот смотрит и в теме.
Тот смотрит и в теме.