Нападающий «Баварии» не принимал предложения «Аль-Хиляля»

Агент Кристиан Эмиль, представляющий интересы нападающего «Баварии» Кингсли Комана, прокомментировал слухи о том, что игрок принял предложение перейти в «Аль-Хиляль».
Это не правда. Кингсли не принимал никаких предложений на данном этапе.
Агент Кристиан Эмиль, представляющий интересы нападающего «Баварии» Кингсли Комана, прокомментировал слухи о том, что игрок принял предложение перейти в «Аль-Хиляль».
Это не правда. Кингсли не принимал никаких предложений на данном этапе.
Просто агент цену набивает.
А Баварии, с таким гонором, Коман не нужен. Тем более, что Компани затеял масштабную перестройку.
Просто агент цену набивает.
А Баварии, с таким гонором, Коман не нужен. Тем более, что Компани затеял масштабную перестройку.