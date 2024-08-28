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Нападающий «Баварии» не принимал предложения «Аль-Хиляля»

вчера, 19:09

Агент Кристиан Эмиль, представляющий интересы нападающего «Баварии» Кингсли Комана, прокомментировал слухи о том, что игрок принял предложение перейти в «Аль-Хиляль».

Это не правда. Кингсли не принимал никаких предложений на данном этапе.

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Все комментарии
d_haus
d_haus
вчера в 21:23
Krasnodar - number 1
u7qxudfkk6k8
u7qxudfkk6k8
вчера в 19:51
В цене не сошлись, ещё поторгуются
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:22
Значит предложение было..
Просто агент цену набивает.
А Баварии, с таким гонором, Коман не нужен. Тем более, что Компани затеял масштабную перестройку.
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