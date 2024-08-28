«Бенфика» собирается арендовать защитника «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Исса Каборе продолжит карьеру в Португалии.
Как сообщается, об аренде футболиста без права выкупа договорилась «Бенфика».
Защитник «Манчестер Сити» Исса Каборе продолжит карьеру в Португалии.
Как сообщается, об аренде футболиста без права выкупа договорилась «Бенфика».
Заодно Каборе попытается помочь Бенфике выиграть какие-нибудь трофеи. Он вернётся в Англию более готовым к игре за МС.
Заодно Каборе попытается помочь Бенфике выиграть какие-нибудь трофеи. Он вернётся в Англию более готовым к игре за МС.