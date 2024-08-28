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«Бенфика» собирается арендовать защитника «Манчестер Сити»

вчера, 17:40

Защитник «Манчестер Сити» Исса Каборе продолжит карьеру в Португалии.

Как сообщается, об аренде футболиста без права выкупа договорилась «Бенфика».

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:51
МС отправил игрока за игровой практикой в Португалию.
Заодно Каборе попытается помочь Бенфике выиграть какие-нибудь трофеи. Он вернётся в Англию более готовым к игре за МС.
9w77va7ex225
9w77va7ex225
вчера в 17:43
Защитник хороший должен усилить команду
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:43
У него через год контракт заканчивается. МС нет смысла в аренде, если он не продлит контракт.
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