ПСЖ из-за баннера про Палестину до конца года запретил перформансы фанатов

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вчера, 11:45

По сведениям журналиста Брюно Саломона, ПСЖ принял решение запретить любые перформансы болельщиков на домашнем стадионе до конца года.

Это решение было принято из-за вывешивания ультрас баннера с надписью «Свободу Палестине. Война на земле, но мир во всем мире» перед матчем Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) в среду.

Позднее в клубе заявили, что не были в курсе акции болельщиков. После встречи с Французской федерацией футбола и правительством парижане пообещали проверять предматчевые баннеры на предмет политических заявлений.

Ожидается, что клуб также не будет допускать группу фанатов Collectif Ultras Paris на стадион вне игровых дней. Срок действия этого запрета неизвестен.