На осенней сессии Госдумы не планируют обсуждать тему возвращения пива

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вчера, 21:55

Идея о возвращении пива на футбольные стадионы не будет рассматриваться Государственной думой по крайней мере в рамках осенней сессии. Об этом источнику сообщил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что вопрос возвращения пива на стадионы обсуждается в правительстве и администрации президента.

Не буду комментировать. Если Дмитрий Александрович так сказал, то ему тогда вопрос. Нет пока предмета для обсуждения. Когда будет, тогда буду комментировать. Но в рамках осенней сессии таких инициатив пока нет.

Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах был введён в России в 2005 году. Он приостанавливался на время проведения в стране некоторых крупных международных соревнований, в частности, чемпионата мира по футболу-2018.