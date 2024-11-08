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На осенней сессии Госдумы не планируют обсуждать тему возвращения пива

вчера, 21:55

Идея о возвращении пива на футбольные стадионы не будет рассматриваться Государственной думой по крайней мере в рамках осенней сессии. Об этом источнику сообщил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что вопрос возвращения пива на стадионы обсуждается в правительстве и администрации президента.

Не буду комментировать. Если Дмитрий Александрович так сказал, то ему тогда вопрос. Нет пока предмета для обсуждения. Когда будет, тогда буду комментировать. Но в рамках осенней сессии таких инициатив пока нет.

Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах был введён в России в 2005 году. Он приостанавливался на время проведения в стране некоторых крупных международных соревнований, в частности, чемпионата мира по футболу-2018.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:14
то есть, нету пока отмашки "сверху" !
m8fc43cn568y
m8fc43cn568y
сегодня в 04:26
Зачем придумывать законы, чтобы потом их обсуждать и отменять
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:30
Людей надо возвращать на стадионы ,а не пиво !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:27
В Думе только сегодня и узнали что на стадионах нет пива...а некоторые что у нас вообще есть стадионы... Поэтому обсуждение отложено...
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:13
Государственной Думе есть чем заняться и кроме возвращения пива на стадионы.
lotsman
lotsman
вчера в 22:52
Кто хочет, тот и без разрешения выпьет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:15
Мы собираемся, чтобы не обсуждать тему пива, а пить его!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:57, ред.
Ну , а если "под коньячок" обсудить? )
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