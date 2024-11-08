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Болельщики «Маккаби» Тель-Авив устроили беспорядки в Амстердаме

сегодня, 00:12
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)5 : 0Логотип футбольный клуб Маккаби Тель-АвивМаккаби Тель-АвивМатч завершен

Как сообщает источник, в нескольких местах в центре Амстердама прошлой ночью произошли инциденты с участием футбольных болельщиков. По словам очевидцев, израильские фанаты «Маккаби» Тель-Авив устроили стычки с таксистами и другими жителями города.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как болельщики срывают палестинский флаг с фасада одного из домов. Очевидцы сообщили, что позже флаг подожгли, после чего таксисты начали преследовать израильских болельщиков.

Фанаты клуба из Тель-Авива были вынуждены укрыться в казино Holland Casino, в то время как снаружи собрались таксисты и громко сигналили из своих машин. В течение получаса никому не разрешалось входить или выходить из казино, пока полиция не взяла ситуацию под контроль.

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