«Динамо» победило «Пари НН»

«Динамо» обыграло «Пари НН» в матче 15-го тура РПЛ (3:1).
На 7-й минуте хозяева поля открыли счёт — пенальти реализовал Луис Чавес. Нижегородцы отыгрались на 11-й усилиями Хуана Мануэля Боселли. На 45-й Муми Нгамалё вывел москвичей вперёд. Чавес на 48-й сделал дубль.
«Динамо» занимает 4-е место в чемпионате России (30 очков). «Пари НН» идёт 10-м (15 баллов).
Видимо, в приступе отчаянного азарта, Марцел вывел Тюкавина и Маухуба одновременно (пожертвовав Гомесом), вместе они в старте ещё, кажется, не играли. При расстановке, близкой к 4-2-3-1 или, возможно, 4-1-4-1, Маухуб и Муми играли на флангах, регулярно меняясь ими.
Получалось не очень, особенно когда Маухуб, по привычке к позиции ЦФ,
сваливался ближе к центру и мешал Тюкавину, сбивая его с толку.
Оказываясь по факту в состоянии сдвоенного центра, они не понимали друг друга и теряли перспективные подходы.
Правда, с течением времени дело постепенно налаживалось, особенно когда во втором тайме вообще вся атакующая линия Динамо пришла в активное движение по взаимной смене позиций, и сопернику постепенно становилось всё сложнее противоборствовать.
Но тут Личка сделал две странноватые, на первый взгляд, замены- снял Тюкавина, передвинув на его место Маухуба, а потом убрал и Карракскаля, тоже почувствовашего было игру, и выпустил вместо него Окишора (по позиции).
Из-за этих замен, кмк, атакующая машина несколько забуксовала, хотя
и оставалась активной, благодаря чему в концовке матча обошлось без валидола. Может в этом была суть упомянутых замен?)
Если да, то такая лавочка, пожалуй, сработала..
Отдельно отмечу- сильно отработал сегодня Чавес, впервые на приличном
уровне после травмы. И дело даже не в голевом дубле, это само собой,
а прежде всего в том, что он был активен, брал на себя игру и ответственность, такого Чавеса было видно только в прошлом сезоне.
СораДников- с уверенной победой.
Матч показал, что без Битело не так страшно и- более того- игра команды
выглядела точнее и разнообразнее, чем с ним во многих последних матчах,
что любопытно..
Видимо, в приступе отчаянного азарта, Марцел вывел Тюкавина и Маухуба одновременно (пожертвовав Гомесом), вместе они в старте ещё, кажется, не играли. При расстановке, близкой к 4-2-3-1 или, возможно, 4-1-4-1, Маухуб и Муми играли на флангах, регулярно меняясь ими.
Получалось не очень, особенно когда Маухуб, по привычке к позиции ЦФ,
сваливался ближе к центру и мешал Тюкавину, сбивая его с толку.
Оказываясь по факту в состоянии сдвоенного центра, они не понимали друг друга и теряли перспективные подходы.
Правда, с течением времени дело постепенно налаживалось, особенно когда во втором тайме вообще вся атакующая линия Динамо пришла в активное движение по взаимной смене позиций, и сопернику постепенно становилось всё сложнее противоборствовать.
Но тут Личка сделал две странноватые, на первый взгляд, замены- снял Тюкавина, передвинув на его место Маухуба, а потом убрал и Карракскаля, тоже почувствовашего было игру, и выпустил вместо него Окишора (по позиции).
Из-за этих замен, кмк, атакующая машина несколько забуксовала, хотя
и оставалась активной, благодаря чему в концовке матча обошлось без валидола. Может в этом была суть упомянутых замен?)
Если да, то такая лавочка, пожалуй, сработала..
Отдельно отмечу- сильно отработал сегодня Чавес, впервые на приличном
уровне после травмы. И дело даже не в голевом дубле, это само собой,
а прежде всего в том, что он был активен, брал на себя игру и ответственность, такого Чавеса было видно только в прошлом сезоне.
СораДников- с уверенной победой.
Матч показал, что без Битело не так страшно и- более того- игра команды
выглядела точнее и разнообразнее, чем с ним во многих последних матчах,
что любопытно..
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!