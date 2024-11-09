«Динамо» победило «Пари НН»

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вчера, 21:26

«Динамо» обыграло «Пари НН» в матче 15-го тура РПЛ (3:1).

На 7-й минуте хозяева поля открыли счёт — пенальти реализовал Луис Чавес. Нижегородцы отыгрались на 11-й усилиями Хуана Мануэля Боселли. На 45-й Муми Нгамалё вывел москвичей вперёд. Чавес на 48-й сделал дубль.

«Динамо» занимает 4-е место в чемпионате России (30 очков). «Пари НН» идёт 10-м (15 баллов).