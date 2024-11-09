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«Динамо» победило «Пари НН»

вчера, 21:26
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Динамо» обыграло «Пари НН» в матче 15-го тура РПЛ (3:1).

На 7-й минуте хозяева поля открыли счёт — пенальти реализовал Луис Чавес. Нижегородцы отыгрались на 11-й усилиями Хуана Мануэля Боселли. На 45-й Муми Нгамалё вывел москвичей вперёд. Чавес на 48-й сделал дубль.

«Динамо» занимает 4-е место в чемпионате России (30 очков). «Пари НН» идёт 10-м (15 баллов).

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ Ев17 (раскрыть)
сегодня в 07:31
Подышать свежим воздухом, как сказал комментатор. Замены - одна из слабых сторон Лички.
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 05:30
Очки - это хорошо, но важнее победы. Обыгрывая условный НН, мы получаем 30 очков. Но если бы бы обыграли условный Зенит вместо НН, то мы с теми же 30 очками были бы выше них в ТТ.
Ев17
Ев17
сегодня в 00:04
С победой ! снова забиваем много, уже хорошо ... а кто в курсе, зачем Артур выходил ? ди и Даса ...
nubom
nubom ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:51
...Покурим сначала твои, а потом каждый свои...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:34
Ничего не меняется...
В трёх матчах...
Играли три московские команды..
Пробили 4 пенальти...
Без комментариев...
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:57
Приветище, Дружище!!!!!!!
Да, ты прав, но так или иначе, случилась потеря очков у банкиров, потеря, которая в конечном итоге для буржуинского втб станет катастрофой, поверь моему опыту...))) А то, что могли и не выиграли, ну, это- сослогательное наклонение, которое в реальной жизни не просматривается. К тому же, играя в большинстве, Спартак вполне мог тоже победить, но не победил. Впрочем- это уже совсем другая история.
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:51
Доброго Здоровья Capral!
Тот матч Динамо может занести себе в актив, проигрывая 2:1 и оставшись в меньшинстве наши отыгрались в добавленное время, а могли вообще и победить, будь поудачливей Гладышев.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:39
Ваня, вспоминая Оренбург и Ростов, ты забыл упомянуть Спартак. Ведь некоторые, очень любят ныть и скулить в конце сезона, по поводу потери очков банкиров- именно со Спартаком, как будто не было других неудач...)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:21
Всех Динамиков с победой любимой команды. Заканчиваем первый круг на железном четвёртом месте. Выше не подымемся, но и ниже не опустимся. Но если год назад были на третьем, но с более низким багажом набранных очков, сейчас на пять больше, но вперёд пропустили три команды. Если продолжать сравнивать показатели прошлого года с нынешним, то в этом и забиваем чаще и пропускаем реже, 24:19 год назад и 31:17 в этом сезоне. Могли бы быть выше не потеряй очки в матчах с Оренбургом и Ростовом. До перерыва ещё три матча и чтобы быть в гонке за призы, надо обязательно брать в них свой максимум и Динамо по силам это сделать.
Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 22:16
победа лучше, чем не победа ! )
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:56
Боселли с Днём Рождения и самым красивым голом, по крайней мере в этом туре...
баск
баск
вчера в 21:47
Повреждения Фернандеса и Карраскаля в предыдущем матче оказались лёгкими и были урегулированы, но очередная лазаретная новость у Динамо всё же образовалась- выбыл Скопинцев.

Видимо, в приступе отчаянного азарта, Марцел вывел Тюкавина и Маухуба одновременно (пожертвовав Гомесом), вместе они в старте ещё, кажется, не играли. При расстановке, близкой к 4-2-3-1 или, возможно, 4-1-4-1, Маухуб и Муми играли на флангах, регулярно меняясь ими.

Получалось не очень, особенно когда Маухуб, по привычке к позиции ЦФ,
сваливался ближе к центру и мешал Тюкавину, сбивая его с толку.
Оказываясь по факту в состоянии сдвоенного центра, они не понимали друг друга и теряли перспективные подходы.

Правда, с течением времени дело постепенно налаживалось, особенно когда во втором тайме вообще вся атакующая линия Динамо пришла в активное движение по взаимной смене позиций, и сопернику постепенно становилось всё сложнее противоборствовать.

Но тут Личка сделал две странноватые, на первый взгляд, замены- снял Тюкавина, передвинув на его место Маухуба, а потом убрал и Карракскаля, тоже почувствовашего было игру, и выпустил вместо него Окишора (по позиции).

Из-за этих замен, кмк, атакующая машина несколько забуксовала, хотя
и оставалась активной, благодаря чему в концовке матча обошлось без валидола. Может в этом была суть упомянутых замен?)
Если да, то такая лавочка, пожалуй, сработала..

Отдельно отмечу- сильно отработал сегодня Чавес, впервые на приличном
уровне после травмы. И дело даже не в голевом дубле, это само собой,
а прежде всего в том, что он был активен, брал на себя игру и ответственность, такого Чавеса было видно только в прошлом сезоне.

СораДников- с уверенной победой.
Матч показал, что без Битело не так страшно и- более того- игра команды
выглядела точнее и разнообразнее, чем с ним во многих последних матчах,
что любопытно..
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:45
отлично
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:44
Если можно так выразиться, то будничная победа фаворита матча. Можно сказать на классе, но как-то слегка монотонно, без искорки и огонька, как по мне. При этом Чавес довольно-таки нарядный голешник из-за пределов штрафной положил. После этого гола футболисты "НН", за исключением Боселли, сникли, ну или, скажем так, почувствовали обреченность и невозможность совершить подвиг. А на одном желании уругвайца далеко не уедешь. Хотя игра "ДМ" в защите была далека от идеала. В общем болельщиков "ДМ" с победой, ну а ВМГ и Ко как завещал... (перефразируя) "трудиться, трудиться и еще раз трудиться." Как-то так на мой исключительно субъективный взгляд.
Capral
Capral
вчера в 21:35
Вот такие победы, над подвальными и середняками, и продлевают жизнь хаму, и грубияну. А спасают его- качественные трансферы. Гол Нижнего- лучший гол чемпионата!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:30
Сегодня хозяева не гостеприимны в РПЛ)) и везде голы есть, это радует))
Динамо с победой!)
Гость
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