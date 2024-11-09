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Дортмундская «Боруссия» проиграла «Майнцу»

вчера, 19:23
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц3 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Майнц» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 10-го тура Бундеслиги (3:1).

На 27-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Эмре Джан. На 36-й хозяева поля открыли счёт — гол забил Дже-Сон Ли. Сехру Гирасси на 40-й восстановил равенство, реализовав пенальти. Йонатан Буркардт на 45+3-й вывел «Майнц» вперёд. Ещё одним забитым мячом отличился Пол Небель на 54-й.

«Майнц» занимает 11-е место в чемпионате Германии (13 очков). «Боруссия» идёт 7-й (16 баллов).

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 22:20
Каким органом думали в руководстве БД, когда брали на пост коача этого турка?
112910415
112910415
вчера в 20:30
с этим тренером рушится Боруссия
AleS
AleS
вчера в 20:08
Жаль Гирасси, не ту команду выбрали такой сильный нападающий.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:04
кто привел этого Нури в Дортмунд?
команда просто отстойно играет. единственное светлое пятно - это первый тайм в Мадриде))
Capral
Capral
вчера в 19:42
Страшно и больно наблюдать, после грамотного Терзича на безграмотного Шахина...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:26
Шахину пора уже на выход
Гость
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