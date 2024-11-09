Дортмундская «Боруссия» проиграла «Майнцу»

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вчера, 19:23

«Майнц» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 10-го тура Бундеслиги (3:1).

На 27-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Эмре Джан. На 36-й хозяева поля открыли счёт — гол забил Дже-Сон Ли. Сехру Гирасси на 40-й восстановил равенство, реализовав пенальти. Йонатан Буркардт на 45+3-й вывел «Майнц» вперёд. Ещё одним забитым мячом отличился Пол Небель на 54-й.

«Майнц» занимает 11-е место в чемпионате Германии (13 очков). «Боруссия» идёт 7-й (16 баллов).