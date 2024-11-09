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«Байер» упустил победу над «Бохумом»

вчера, 19:26
БохумЛоготип футбольный клуб Бохум1 : 1Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Бохум» сыграл вничью с «Байером» в матче 10-го тура Бундеслиги (1:1).

Леверкузенская команда открыла счёт на 18-й минуте усилиями Патрика Шика. Хозяева поля отыгрались на 90-й — гол забил Кодзи Мийоси.

«Бохум» занимает 18-е место в чемпионате Германии (2 очка). «Байер» идёт 4-м (17 баллов).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ AleS (раскрыть)
вчера в 21:53
Я не на место команды смотрю, а на её игру и работу её тренера. А прошлый сезон можно уже не вспоминать- случайный всплеск и стечение обстоятельств... Футбол Байера- это прежде всего повышенная интенсивность и удушающий прессинг во всех играх. А как долго может команда во всех турнирах так играть? Естественно, на все турниры не хватит и более классную команду. А чего-то более гениального, Алонсо еще не придумал. Конечно, душить прессингом обескровленный Штутгарт- это одно, а играть с командой классной в ЛЧ- совсем другое...

Да, кстате, товарищ Мигицко, на "ты" мы еще не переходили.)))
AleS
AleS ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:44
Ты уж так расписал, как будто провал полный у Баера. В ЛЧ все неплохо, в Бундеслиге 4 место. Да такого феноменального сезона, как прошлый, уже не выйдет. Но думаю в ЛЧ на сл. сезон попадут, а в этой ЛЧ выйдут в плеейофф.
3ton
3ton
вчера в 21:27
Вот и сказки конец )))
Хаби Алонсо резко превратился в физручело 🙂
По одному сезону его во все гранды Европы сватали и особенно в Реал Мадрид ))
По одному сезону судить тренера ))
Там Бавария сама себе чемпионат проиграла )))
Capral
Capral
вчера в 20:51
Пират.

Ну почему ты всегда так поверхностно смотришь на футбол? Я же тебе еще в прошлом сезоне говорил- давай дождемся нового сезона, когда у Байера начнутся дополнительные перелеты, переезды, лишние матчи в ЛЧ. Разве ты не увидел разницу в тренерском уровне между Алонсо и тренером Аталанты в финале ЛЕ, или в недавней игре в Ливерпуле? О какой работе в Реале ты говоришь? У Переса семь пятниц на неделе. Я уверен, что он уже и не вспоминает об Алонсо... Он очень опытный функционер и всё отлично видит. Или ты думаешь, что он променяет мудрого Анчи на сырого Алонсо, который испытывает трудности второго сезона?
Ты и с Хвичкой, тоже так со мной споришь, доказываешь мне неочевидные вещи. Пора взрослеть, мой юный оппонент...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:01, ред.
в прошлом сезоне Байер заслуженно победил в Бундеслиге.
проблемы Баварии и остальных это их проблемы.
А много ли тренеров с непобедимым сезоном во всех лигов?
Да, крутой сезон, никто не спорит, что больше не повторится
и дальше Байер опять опустятся на уровень борьбы за выход в ЛЕ.
Алонсо уйдет, и он себя покажет в Реале.
Вирц тоже уйдет.
112910415
112910415
вчера в 19:52
в этом сезоне фортуна конкретно отвернулась от Байера !
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:40
Ну скорей всего, но это не точно))
Capral
Capral
вчера в 19:38
Как в Прекрасном фильме "Ленин в Октябре": "Всё, о чём так долго говорили большевики- свершилось"!!! Вот так, понемногу и становится очевидным тренерский уровень Алонсо. Команду хватило ровно на один сезон, да и то, с помощью мёртвой Баварии. Оно и понятно, пахать на три фронта, неопытному тренеру будет не под силу... А сегодняшняя ничья с последней командой- лишнее тому подтверждение. Не должно так быть, не имеет права, чтобы чемпион опережал Баварию на 18 очков- это НОНСЕНС!!! Вот поэтому и закрались смутные сомнения. Много было разговоров о том, как проведет насыщенный сезон Алонсо- с его ЛЧ, Бундес лигой и кубком страны? Ответ очевиден. Абсолютно не злорадствую, но только лишь, объективности ради.

Пусть, Перес еще раз подумает...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:36
накоец то Кейн заслуженно получит чемпионский кубок))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:28
В этом сезоне Байер уже не первый раз на последних минутах пропускает, год назад было наоборот. Волшебство закончилось? Все Бавария чемпион опять лет на 10?
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