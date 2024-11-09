«Байер» упустил победу над «Бохумом»

«Бохум» сыграл вничью с «Байером» в матче 10-го тура Бундеслиги (1:1).
Леверкузенская команда открыла счёт на 18-й минуте усилиями Патрика Шика. Хозяева поля отыгрались на 90-й — гол забил Кодзи Мийоси.
«Бохум» занимает 18-е место в чемпионате Германии (2 очка). «Байер» идёт 4-м (17 баллов).
Пусть, Перес еще раз подумает...
Пусть, Перес еще раз подумает...
проблемы Баварии и остальных это их проблемы.
А много ли тренеров с непобедимым сезоном во всех лигов?
Да, крутой сезон, никто не спорит, что больше не повторится
и дальше Байер опять опустятся на уровень борьбы за выход в ЛЕ.
Алонсо уйдет, и он себя покажет в Реале.
Вирц тоже уйдет.
проблемы Баварии и остальных это их проблемы.
А много ли тренеров с непобедимым сезоном во всех лигов?
Да, крутой сезон, никто не спорит, что больше не повторится
и дальше Байер опять опустятся на уровень борьбы за выход в ЛЕ.
Алонсо уйдет, и он себя покажет в Реале.
Вирц тоже уйдет.