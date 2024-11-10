«Ливерпуль» выиграл у «Астон Виллы» и укрепил лидерство в АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 11-го тура АПЛ (2:0).
На 20-й минуте счёт открыл Дарвин Нуньес. Удвоил преимущество мерсисайдцев Мохамед Салах на 84-й.
«Ливерпуль» занимает 1-е место в чемпионате Англии (28 очков). «Астон Вилла» идёт 8-й (18 баллов).
Мо Салах Умница футбольный интеллект супер!!!
Куив красавчик снова спасал!!!! И снова на ноль!!
Тренту здоровья!
АВ неплохо смотрелась, но красные были лучше и заслуженно победили!
Молодцы, так держать!!!!!
Мо Салах Умница футбольный интеллект супер!!!
Куив красавчик снова спасал!!!! И снова на ноль!!
Тренту здоровья!
АВ неплохо смотрелась, но красные были лучше и заслуженно победили!
Молодцы, так держать!!!!!