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«Ливерпуль» выиграл у «Астон Виллы» и укрепил лидерство в АПЛ

сегодня, 00:56
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Ливерпуль» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 11-го тура АПЛ (2:0).

На 20-й минуте счёт открыл Дарвин Нуньес. Удвоил преимущество мерсисайдцев Мохамед Салах на 84-й.

«Ливерпуль» занимает 1-е место в чемпионате Англии (28 очков). «Астон Вилла» идёт 8-й (18 баллов).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:33
МЮ троллить скоро бабки в каждом подъезде будут..., - про СОККЕР и речи нет смысла заводить. ))

Ну а гол Фараона шикарен - в стиле Месси.
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 15:22
Да это так. Также и про Арсенал можно сказать) Никогда не злорадствую, если у них проигрыши или какие-то проблемы есть...
Но люблю потроллить мю, вот здесь грешен)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:18, ред.
Давно заметил, что победы Ливера не вызывают у тебя, как у болела Сити, футбольной ревности. Это по-мужски. Респект.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:08
"Но судьба нас наградила Слотом"😀
shur
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 10:23
...операция "Санбат" обьявляю начатой, но мы сильны Реаловским духом,хала Мадрид!
shur
shur
сегодня в 10:17
...знают "Битлс" в Ливерпуле,
...но сегодня не о них,
...скромный парень из Египта,
...рулит в Клубе всех громив!!!
..."Ты никогда не будешь идти один",
... кричат болельщики,
...и Ливерпуль непобедим...!!!
...Ох и сложная эта работа,
...Побеждать уже без Клоппа!!!
azkan
azkan
сегодня в 09:14
Думал что после ухода Клоппа и проблемами с продлением ключевых игроков у Ливерпуля шансов в этом сезоне будет маловато.
Но Слот (не знал его до этого) укрепил и создал супер команду. Побеждает всех и вся. Вот и АВ также. Хотя немного удачи и могли сравнять счет.
Салах вторую молодость переживает. Дарвин забил. Да и воротчик не плохо заменил Алисона. Все отлично у них. Да и МС спотыкаться начал.
Конечно еще рано говорить, многое в новогодние праздники решатся.
С заслуженной победой Ливерпуль!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 09:13
Можно сказать не яркая победа. Но Астон Вилла, не смотря на прошлые неудачи не даст так просто обыграть. Ливерпуль обыграл уверенно в экономичном режиме, иак как 3дня назад играл в ЛЧ.
матос
матос
сегодня в 08:58
Молодчики Ливерпуль , с победой! Так держать!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:25
Рано Салаху в верблюжатник!))
vlasovca
vlasovca
сегодня в 08:13
Браво,Арни, и ЛИВЕРПУЛЬ! Удачи в дальнейшей длинной дистанции.
8msdck8be9s4
8msdck8be9s4
сегодня в 07:58
Астон Вилла резко сдала и ее бьют все кому не лень.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:45
Вилла начинает сдуваться...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:37
Молодцы Ливер.... хорошо сыграли и заслуженная победа.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:36
Астон Виллу не так-то просто одолеть
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 07:00
Молодцы Ливерпуль, выиграли у крепкого соперника и подтвердили свои чемпионские амбиции. Салах по прежнему хорош и он все еще решает в важных матчах.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:12
Клопа вовремя ушел. Теперь команда играет прагматично. Сделает результат на победу.
112910415
112910415
сегодня в 05:46
нынешний тренер точно не хуже прежнего !
UncleZack
UncleZack
сегодня в 05:28
С победой Ливерпуль,симпатизирую Слоту как тренеру.
Удачи,желаю вам взять АПЛ.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:11
Молодец Ливерпуль! Укрепили лидерство!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 05:08
Ливер лешит Сити титула!! Апл выигрываете но Реал вам не одолеть!! Даже не надейтесь.
ABir
ABir
сегодня в 02:50
Добротная уверенная победа лидера дома над крепким середняком из середины турнирной таблицы подтвердила не случайность нахождения Ливерпуля во главе турнирной таблицы АПЛ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:31
Ливерпуль выглядит очень даже здорово 👍
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 01:52
Очень рано говорить про чемпионство, это АПЛ здесь в каждом туре сюрпризы
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:51
Дарвииинннн наконец то забил!!!! Молодец мог и дубль оформить, но это же Нуньес)))))
Мо Салах Умница футбольный интеллект супер!!!
Куив красавчик снова спасал!!!! И снова на ноль!!
Тренту здоровья!
АВ неплохо смотрелась, но красные были лучше и заслуженно победили!
Молодцы, так держать!!!!!
Migelito
Migelito
сегодня в 01:19
Очень важная победа над крепкой (несмотря на некий спад) Виллой. Брайтон подмог, конечно. Лидерство заслуженное, но самый смак впереди. Арсенал придет в себя. Сити вернется еще сильнее с возвращением игроков из больнички. Странно видеть, что многие говорят, мол Сити сдулся. Зимой-весной снова будут штамповать победы. Про Ливерпуль такого не скажу (горький опыт), да и эпидемии травм еще не было, а она будет (тоже горький опыт). А так пока все неплохо, жалко снова чертов перерыв на эти "нужные" матчи сборных...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:02
Ливерпуль чемпион в этом сезоне. Хорошо идёт команда без остановок
YNWA
YNWA
сегодня в 00:56
Молодцы Ливерпуль!
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