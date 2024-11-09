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«Брайтон» нанёс поражение «Манчестер Сити» в АПЛ

вчера, 22:29
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Брайтон» обыграл «Манчестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ (2:1).

На 23-й минуте гости открыли счёт — гол забил Эрлинг Холанд. На 78-й хозяева поля отыгрались усилиями Жоао Педро. Победным мячом в составе «чаек» отметился Мэттью О'Райли на 83-й.

«Брайтон» занимает 4-е место в чемпионате Англии (19 очков). «Ман Сити» идёт 2-м (23 балла).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 10:53
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:25
Брайтон молодцы, наказали выскочек!
IkeYar
IkeYar
сегодня в 06:38
У кого-то еще остались сомнения в справедливости ЗМ Родри?
112910415
112910415
сегодня в 05:42
не сАмому великому сопернику продули ...
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:26
Спасибо! Стараюсь беречь себя!)
Иногда, для здоровья, для профилактики, будем пить за наше здоровье, за здоровье родных и близких!))🥂🥂🥂
Пусть и Вас стороной обойдёт болезни!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 04:27
Ну это же хорошо!
протон
протон
сегодня в 02:20
Гвардиола, будучи самым выдающимся теоретиком и практиком мирового футбола за всю его историю станет только сильнее после этой серии неудач. Ожидайте новую игровую модель от маэстро. Гвардиола как никто другой может адаптироваться к вызовам времени. Пока разные там переводчики и мотиваторы покоряют чемпионаты Турции, Пеп уже двадцать лет на острие прогресса, находясь в самой конкурентной среде.
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 02:18
Приветище, Дорогой!!!
Здоровье, так себе, но ещё держусь. Старость плохое дело. Но ничего, надеюсь с Божьей помощью, как-то будет.
А ты знаешь, я не осуждаю людей за слова "наши", "мы". Ещё не так давно и сам, так выражался, в отношении любимой команды. Так, себя ближе ощущаешь к любимому клубу.

Ты береги Здоровье!!! И старайся не нервничать по пустякам. Пока молодость держит, плохого не чувствуешь, а потом, сразу, всё наваливается.
Такие дела, Дружище.

Здоровья тебе и Божеской Благодати!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍😉😉😉😉😉😉😉🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
сегодня в 02:09
заклевали чайки, так и надо
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:54
Чайки молодцы с победой!
Сомневаюсь, что хватит на весь сезон
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:32
Газпром может сдуться)) газ может закончиться))
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:30
Здравствуйте, Виктор! Как драгоценное здоровье?
А тут есть такие, которые часто употребляют "мы", "наши"))
протон
протон
сегодня в 01:20
Давненько меня не было на просторах туманного альбиона. Смотрю дела то футбольные у МС не клюется судя по турнирной таблице. Что-то пошло не так. Радует хотя бы то , что Челси в 5 ке находится и это не надолго
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:15
Чет горожане с поражениями зачастили.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 00:44
Бывает такое,не всегда белая полоса.
STVA 1
STVA 1 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:09
По его короне и ответам все понятно))) У него Реал в матче с Отсасуной вернулся! Не топлю за Сити но блин когда как грится у самого рыло в пуху то как то неприятно было это читать про Сити!
1580556558
1580556558
сегодня в 00:04
Болельщики МС в своем репертуаре, ищут оправдания своей команде, мол без Родри, после серии чемпионств и моря трофеев и т.д. и т.п. Только вот кому МС проиграл и что это за топ клуб такой, который без одного игрока уже ни на что не способен? Ладно бы грандам проиграли все 4 матча, но нет же.
DXTK
DXTK
вчера в 23:26
Ман Сити и Гвардиола просто сохраняет интригу, а в конце сезона снова будут первыми.......... или вы верите что Ливерпуль станет чемпионом? а может Арсенал? канониры уже посыпались, мерсисайдцы посыпятся ближе к весне и тогда Ман Сити нагонит и обгонит.......классика в АПЛ.
Шишанутый
Шишанутый ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:24, ред.
два проигрыша это не четыре. Реал седня ответил убедительной победой за те две не удачи и доказал что он вернулся!! 💪
allemz
allemz ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 23:23
Ливерпуль ещё не видели с топами, у них пока на индивидуалках игра идет. Тоттенхэм хаотичный, 50/50. А так, да, Сити послабее будет на бумаге
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 23:18
Сочувствую, и очень надеюсь- на скорое выздоровление твоё и твоей команды!!!)))
allemz
allemz ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:17
У него самое распространенное слово в контексте Сити - "сдулся".
Мне вот интересно стало, чем является Сити, что по его мнению с приходом Гвардиолы всё ещё сдувается?
Что ещё в природе может 8 лет сдуваться?)
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:14
Если болельщик является членом клубного сообщества, то возможно) А так, я тоже болен, результаты команды плачевные, это не может не отразиться на мне.
В лазарет!

Привет, Виктор!
STVA 1
STVA 1 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 23:12
Топ клуб не допустил бы два проигрыша дома со счетом общим 1-7!!! Грешно смеяться над другими!
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 23:11
Привет, Володя!!!
Володя, ты так говоришь- наш лазарет, как будто, ты- один из представителей клуба.))) Нет, конечно, я ничего не имею против, но, так, к слову пришлось...
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:08
Наш лазарет это позорище, конечно...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:08
Все Сити сдулся.👎 Какое там уже подряд пораженее у них четвертое?? Топ клуб бы такое не допустил. Сити останется без трофеев в этом сезоне!! Их время прошло.
allemz
allemz ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:06
Не так страшен чёрт, если взглянуть на фамилии игроков, восстанавливающихся в лазарете
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:05
У Сити четыре поражения подряд
Что происходит? 🤔
allemz
allemz
вчера в 23:03
Как и писал, летом будет перестройка. Скорее всего, этот сезон средний по качеству получится
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