«Брайтон» нанёс поражение «Манчестер Сити» в АПЛ

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вчера, 22:29

«Брайтон» обыграл «Манчестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ (2:1).

На 23-й минуте гости открыли счёт — гол забил Эрлинг Холанд. На 78-й хозяева поля отыгрались усилиями Жоао Педро. Победным мячом в составе «чаек» отметился Мэттью О'Райли на 83-й.

«Брайтон» занимает 4-е место в чемпионате Англии (19 очков). «Ман Сити» идёт 2-м (23 балла).