ФИФА может позволить тренерам оспаривать решения судей VAR

ФИФА намерена получить разрешение от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на продолжение тестирования системы видеоподдержки футбольных матчей (FVS), сообщает ESPN.
Эта система использовалась на чемпионатах мира среди женщин до 20 и до 17 лет в этом году. FVS была одобрена для тестирования в марте, и теперь ФИФА хочет продолжить ее использование на других соревнованиях. Система дает тренерам возможность дважды за матч оспорить решения VAR.
Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил, что в следующем году пройдет несколько соревнований с использованием FVS.
Мы находимся в начале испытаний, и опыт, полученный на чемпионате мира по футболу среди женщин до 20 и до 17 лет, будет тщательно проанализирован, но пока мы не заметили ничего неожиданного. Как и было согласовано, ФИФА представит отчет на следующем заседании IFAB и запросит продолжение испытаний на более широкой основе. Несколько ассоциаций‑членов ФИФА уже проявили заинтересованность в участии в испытаниях. Если IFAB даст разрешение, в следующем году пройдет несколько соревнований с использованием FVS.
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