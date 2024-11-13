ФИФА может позволить тренерам оспаривать решения судей VAR

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вчера, 18:31

ФИФА намерена получить разрешение от Международного совета футбольных ассоциаций ( IFAB ) на продолжение тестирования системы видеоподдержки футбольных матчей (FVS), сообщает ESPN.

Эта система использовалась на чемпионатах мира среди женщин до 20 и до 17 лет в этом году. FVS была одобрена для тестирования в марте, и теперь ФИФА хочет продолжить ее использование на других соревнованиях. Система дает тренерам возможность дважды за матч оспорить решения VAR .

Председатель судейского комитета ФИФА заявил, что в следующем году пройдет несколько соревнований с использованием FVS.