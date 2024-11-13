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ФИФА может позволить тренерам оспаривать решения судей VAR

вчера, 18:31

ФИФА намерена получить разрешение от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на продолжение тестирования системы видеоподдержки футбольных матчей (FVS), сообщает ESPN.

Эта система использовалась на чемпионатах мира среди женщин до 20 и до 17 лет в этом году. FVS была одобрена для тестирования в марте, и теперь ФИФА хочет продолжить ее использование на других соревнованиях. Система дает тренерам возможность дважды за матч оспорить решения VAR.

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил, что в следующем году пройдет несколько соревнований с использованием FVS.

Мы находимся в начале испытаний, и опыт, полученный на чемпионате мира по футболу среди женщин до 20 и до 17 лет, будет тщательно проанализирован, но пока мы не заметили ничего неожиданного. Как и было согласовано, ФИФА представит отчет на следующем заседании IFAB и запросит продолжение испытаний на более широкой основе. Несколько ассоциаций‑членов ФИФА уже проявили заинтересованность в участии в испытаниях. Если IFAB даст разрешение, в следующем году пройдет несколько соревнований с использованием FVS.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 22:26
А вот для этого пригласят ещё независимых присяжных. Они и будут определять, кто прав. Вот только боюсь что в 10 минут не уложатся.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 22:13
Эх в моей юности если забили гол и судья засчитал то все,не важно правильно или нет,это рождали споры в школе утром,тогда был виден уровень арбитров,а сейчас футбол потерял дух,все автоматизировано и игроки в том числе ,чисто тренерские установки,креатива мало.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:58
Это когда случай с левандовски,забил чистый гол а вар отменил,вот тогда Флик должен поломать экран вара.
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:12
Задержка времени это не проблема. Проблема в том, кто будет определять, кто прав ВАР или тренер, может искусственный интеллект?
lotsman
lotsman ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:39
А так будет выглядеть. Вар рассматривал эпизод 3 - 5 мин. А теперь, с оспариванием судьи, задержка будет 10 мин.)
SoloZone
SoloZone
вчера в 20:37
Как же наш народ не любит нововведений - всё в штыки! Сразу у всех сомнения, агрессия, да на фиг это надо! Наверное так же реагировали, когда появился первый автомобиль, самолёт, телевизор, телефон. А сейчас все пользуются, как ни странно. На то и проводятся эксперименты, что бы понять, улучшит это что-то или нет, не попробуешь - не узнаешь!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:03
И на сколько же затянется матч?
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 19:51
После того, что произошло с Барсой, система ВАР очень сильно дискредитирована. Сейчас будут попытки как-то сгладить происходящий пипец.
112910415
112910415
вчера в 19:48
навскидку эта идея выглядит предельно странной !
adekvat
adekvat
вчера в 19:39
Куда катиться футбольный мяч?
pomor445
pomor445
вчера в 19:39
Как тут не вспомнить умницу Милтона Фридмана, сказавшего: „Я думаю, что решение проблемы правительством — обычно так же плохо, как и сама проблема, а зачастую делает её ещё хуже.“ ФИФА в футболе и является таковым правительством. Эти чиновники от футбола не угомонятся пока не угробят футбол.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 19:21
сразу ощущается рука лысого итальянца, когда обслуживал матчи это был театр лысого арбитра, а самое лучшее судейство это когда оно вообще незаметно
cska1948
cska1948 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:19
Будьте уверены, трактоваться правила будут в пользу богатых клубов.
cska1948
cska1948 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:18
Ага! И показать судье КК.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:17
Хорошо, тренеры получат такое право. А что дальше ? Недовольные вместе с арбитрами собираются в просмотровой, при этом тренер бежит туда вприпрыжку, на ходу поддерживая штаны, чтобы не свалились, и вместе с ВАРовцами начинают чертить линии... Или есть другой вариант? Ах, да, есть. Никуда бежать не надо. Надо представителя от каждой команды посадить во время матча в просмотровую. И все проблемы будут решены.
Что-то важное в своих рассуждениях я пропустил. А что, не пойму.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 18:57
Пиз@@ец футболу. Потом болельщикам надо дать возможность, выяснить между собой, был ли гол...
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:57
это просто видимость работы - проблем не станет меньше, все зависит от трактовки правил
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:55, ред.
Тренеру можно будет свое же удаление оспорить? Какую-то ерунду вводят....
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:47
Балаган начнется.
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:47
Очень грустно, что такой авторитетный в прошлом и честный футбольный судья, как Пьерлуиджи Коллина, так прогнил и продался, что одобряет такие маразматические решения.

Что будет следующим, новое правило, позволяющее тренеру оспаривать решение арбитра в кулачном бою? А что, было бы не плохо, и зрелищно, а какие деньги может принести функционерам УЕФА и ФИФА такие представления...
cska1948
cska1948
вчера в 18:41
Интересно, как это будет выглядеть на практике? ВАР считает, что нарушение на КК или ВАР считает, что нужно ставить пенальти. Как тренер это будет оспаривать? Это что? Официально признаётся, что профессиональные арбитры футбольные правила знают ХУЖЕ тренеров? И куда с этим придёт футбол?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:40
Ждём значительное увеличение продолжительности матчей...)))
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