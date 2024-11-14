Сухина: «VAR надо убрать и вернуться к нормальному футболу»

Бывший судья ФИФА Станислав Сухина прокомментировал возможное решение Международной федерации футбола разрешить тренерам оспаривать решения арбитров VAR.
Насколько это хорошее решение, мы поймём, когда увидим вживую. Нечто похожее происходит в Медиалиге, когда команда использует так называемый «челлендж». Нововведения в футболе всегда воспринимаются достаточно тяжело — тот же VAR, совсем недавно его не было.
Если введут, посмотрим, как это будет работать и насколько это пойдёт на пользу футболу. Эксперимент есть эксперимент, чтобы понять, какие есть плюсы и минусы. А так, конечно, VAR надо убрать и вернуться к нормальному футболу.