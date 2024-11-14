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Сухина: «VAR надо убрать и вернуться к нормальному футболу»

вчера, 11:21

Бывший судья ФИФА Станислав Сухина прокомментировал возможное решение Международной федерации футбола разрешить тренерам оспаривать решения арбитров VAR.

Насколько это хорошее решение, мы поймём, когда увидим вживую. Нечто похожее происходит в Медиалиге, когда команда использует так называемый «челлендж». Нововведения в футболе всегда воспринимаются достаточно тяжело — тот же VAR, совсем недавно его не было.

Если введут, посмотрим, как это будет работать и насколько это пойдёт на пользу футболу. Эксперимент есть эксперимент, чтобы понять, какие есть плюсы и минусы. А так, конечно, VAR надо убрать и вернуться к нормальному футболу.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 00:41, ред.
"Всякое бывает, что теперь из-за одного матча весь футбол менять?"


Какого одного матча ?! А Голландия - Ирландия на Евро 1988, - когда голландцы из километрового офсайда забили ? Был бы ВАР, они бы вообще в плей офф не вышли и чемпионами Европы не стали... Анри на ЧМ 2010 тем же ирландцам рукой мячик забил...
Я тебе до этого ОДИН пример привел из ТЫСЯЧИ! Тебе чё..., с десяток, иль с сотню надо ?

Как немецким болельщикам объяснить случай с Кукушкой ? На ВАР бараны сидели. Что тут непонятного то ??!! ВАР сам по сути причём? Второй раз тебе этот вопрос задаю !!! Ты, к примеру, если гвоздь забиваешь и по пальцу себе, извиняюсь, по невнимательности заехал, чё, у тебя молоток виноват ?! Или хирург-даун пациенту аппендикс слева резать стал..., ну и (?) - к изобретателю скальпеля претензии кидать надо ?!

Резюме.
ВАР не может быть нужным или ненужным. ВАР - средство труда футбольной судейской Системы и её неотъемлемая часть ; он как автомобиль для водителя, станок для токаря, Закон (Кодекс) для юриста...., ..., кастрюля/ сковорода для повара..., продолжать по смыслу можно до бесконечности.
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:23, ред.
Так это сбивает игроков с ритма. Плюс офсайды которые сразу не фиксируют, командам приходится доигрывать эпизоды, порой достаточно затяжные, тратить силы, а потом узнавать что все эти телодвижения были после офсайда и совершены зря. Вопрос же предвзятости судей и с ВАР остался нерешённым. Да и можно придумать какие то другие способы его решения, дисциплинарные например, вплоть до отстранения. Да и в поле то не один судья, их там четверо как минимум, а ещё вроде за воротами были.
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:41
Для судей в поле ВАР не нужен. Ведь если судья допустил ошибку, а ВАР его поправил, это влияет на оценку судьи. Чем больше ВАР подзывает судью к манитору, тем НИЖЕ его оценка за качество судейства. А это влияет на дальнейшее назначение судьи на обслуживание матчей.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:36
Польза от ВАРа хотя бы в том, что судьи перестали явно подсуживать одной из команд. Без ВАРа судья свистнул офсайд которого НЕБЫЛО, играем дальше! Судья НЕ СВИСТНУЛ офсайд который БЫЛ, играем дальше! Судья поставил пенальти которгог НЕБЫЛО, играем дальше! Судья НЕ ПОСТАВИЛ пенальти который БЫЛ, играем дальше! Ну и так далее. Для вас такой футбол лучше, чем с ВАР? Зато есть динамика, нет задержки на просмотр эпизода. Если вы на футбол пришли сдавать нормы ГТО на скорость просмотра матча, тогда ДА, ВАР такому футболу НЕ нужен.
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:38
Всякое бывает, что теперь из-за одного матча весь футбол менять? Вот в матче Испания Германия тоже судья решил играем дальше, только судья на ВАР. Как немецким болельщикам это всё объяснить? ВАР прогресс и все дела? Поэтому о каких то положительных плюсах ВАР говорить рано, и с ним и без него одинаково много скандалов и ошибок, зато минусы уже на лицо перечисленные мною выше.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:35
Судья решил, играем дальше ??!!)))))
Ну тогда для уяснения собственного тезиса тебе в помощь матч СССР - Бельгия на ЧМ 1986. Там как раз всё по твоему вышло.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:19
Болтал - болтал, даже Медиалигу приплёл не к месту, а главного и не сказал - почему надо отказываться от ВАРа. По этот причине дискуссия с бывшим арбитром теряет всякий смысл.
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:06, ред.
Ну так ты говоришь "точное соблюдение правил". А как может быть точное соблюдение неточных правил? Тогда нужны для начала точные правила чтобы можно было их точно соблюдать. А ВАРами заткнуть этот пробел никак не заткнёшь. Так что я без ВАРа вижу ряд преимуществ, что никто уже ничего не отсматривал и дополнительно не трактовал, судья решил - играем дальше, никаких долгих пауз и разбирательств, темп игры сохраняется, игра смотрится. Какой судья такие и правила, зато он отвечает за всё, вот его лицо, его фамилия, все знаем как будет этот матч и каким будет следующий с его судейством. Хотите подгонять прогресс к футболу ставьте на вар ИИ с чёткими трактовками всего и вся. А так это просто ещё несколько людей со своим мнением, а ещё щас тренеров добавят и вообще будет лебедь рак и щука. Вреда от ВАР куда больше чем пользы пока, потому что прогресс используется неразумно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:19, ред.
Мухи отдельно, котлеты отдельно, уважаемый.
Ты руку Кукурельи благодаря чему увидел ? А кучу оффсайдов и других нюансов, чего раньше и представить не мог...?! Ну а то, что нет ОТВЕТСТВЕННОСТИ за бардак в кабине ВАР за фигню с пенальти и другими элементами игры..., ну так а причём здесь сам ВАР ??!! Если за профессиональные ошибки на Работе действует принцип БЕЗНАКАЗАННОСТИ, то ты хоть голову об угол бей сто крат - порядка не будет.
Кроме того..., футбольные правила открой, где двойная, а то и тройная трактовка идёт по тем же пеналям идёт - вот в этом то вся и закавыка. Фифы с УЕФАми банально не хотят работать, приводя футбольные Правила к единому знаменателю, а не Прогресс всему виной!
trimetil
trimetil ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:37
А на сколько считать корпус? Где граница корпуса и руки или ноги? Кончик руки-ноги-корпуса считается?
112910415
112910415
вчера в 15:46
совершенствовать надо, а не отменять
a-league
a-league
вчера в 15:22, ред.
И ещё Вилкова вернуть, тогда вообще нормально будет
Сп62
Сп62
вчера в 13:50
В каждом прогрессивном техническом решении можно найти противоречия и недостатки. В средствах передвижения, коммуникациях, обучении и т.д. Важно технические приобретения не отметать, а совершенствовать. Я бы предложил, например, при определении офсайда установить допуск, как в алкотесторе или в радаре. Водители меня понимают. Допуск в 5 см позволит сэкономить время на проверку и не считать миллиметровые офсайды.
lotsman
lotsman
вчера в 13:40
Вар убирать не надо, он всё таки исправляет ляпы судей. Надо правила немного изменить. Например офсайд. Не искать что там ближе к воротам, нос нападающего или кончик локтя защиты, а считать когда корпус нападающего за линией защиты. И точнее определять игру рукой, а то здесь много путаницы. Например, мяч летит со спины, игрок его не видит, мяч попадает в руку, всё, игра рукой. Какая игра, если игрок находился спиной к бьющему и не видел удара? Может бьющий прицельно бил в руку, чтобы заработать пенальти.
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:18, ред.
А точное соблюдение правил игры стало прям возможным с ВАР? Я не заметил когда рука Кукурельи преградила мяч в ворота сборной Испании в четвертьфинале чемпионата Европы. А сколько ранообразных и непонятных трактовок игры руками появилось за это время? В одном матче ставят пенальти в другом не ставят. Скорее больше вопросов и возмущения по этим всем поводам возникает. А кого спрашивать и кто отвечает теперь за это всё стало не очень понятно, судья вроде не поставил но какие то невидимые люди позвали его к экрану и он передумал. Прогресс не всегда значит улучшение. Мы должны быть разумны и избирательны в том что и как пытаемся модернизировать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:05, ред.
ВАР не на пустом месте родился. Есть правила игры, точное соблюдение которых невозможно без наличия технического прогресса. И точная трактовка в спорных моментах несоизмерима выше, нежели те неудобства, о которых ты написал. Возвращение в каменный век с Рукой Бога и им подобным - утопия.
pt7brykty38b
pt7brykty38b
вчера в 12:51
Надо просто научиться им пользоваться и применять как в волейболе.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:47
Вот не было таких проблем с судейством как сейчас до ВАР. Изредка шумели громкие ошибки судей, а сейчас каждый матч происходят остановки пересмотры и просмотры. Фиксируются миллиметровые офсайды. Каждый матч возникают к судейству вопросы. Судьи в поле почувствовали что ответственность теперь размыта и расслабились. Короче по прошествии времени скажу уверенно что без ВАР футбол был цельнее и динамичнее и не казалось что ему прям недостаёт какого то видеопросмотра.
drug01
drug01
вчера в 12:32
Вар в помощь футболу и враг судьям!!!
альсато
альсато
вчера в 12:17
Вот хочется спросить Станислава...А нормальный футбол-это какой?.. Когда в каждой встрече забивают из офсайда?
e7ggah23qkqj
e7ggah23qkqj
вчера в 11:59
Сейчас Стасика явно все послушаются)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:56
Вар российским судьям мешают навариваться левыми большими деньгами в каждом матче,поэтому они категорически против ВАР
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