Сухина: «VAR надо убрать и вернуться к нормальному футболу»

Бывший судья ФИФА прокомментировал возможное решение Международной федерации футбола разрешить тренерам оспаривать решения арбитров VAR .

Насколько это хорошее решение, мы поймём, когда увидим вживую. Нечто похожее происходит в Медиалиге, когда команда использует так называемый «челлендж». Нововведения в футболе всегда воспринимаются достаточно тяжело — тот же VAR , совсем недавно его не было.