Гренландия в следующем году может вступить в КОНКАКАФ

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вчера, 20:42

Гренландия может стать членом КОНКАКАФ .

Местная футбольная ассоциация намерена вступить в конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна уже в следующем году. Об этом источнику сообщил главный тренер сборной Гренландии Мортен Руткьяер:

У нас хорошая организация. У нас хорошие люди, которые очень много работают. Я ожидаю, что мы станем 42-м членом КОНКАКАФ в 2026 году.