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Гренландия в следующем году может вступить в КОНКАКАФ

вчера, 20:42

Гренландия может стать членом КОНКАКАФ.

Местная футбольная ассоциация намерена вступить в конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна уже в следующем году. Об этом источнику сообщил главный тренер сборной Гренландии Мортен Руткьяер:

У нас хорошая организация. У нас хорошие люди, которые очень много работают. Я ожидаю, что мы станем 42-м членом КОНКАКАФ в 2026 году.

На острове проживает чуть более 56 тысяч человек. Гренландия в данный момент не является членом ФИФА и УЕФА.

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Все комментарии
Digger88
Digger88 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 21:25
С чего бы вдруг, 20.01.25 Гренландии делать такие заявления?)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 20:53, ред.
А с чего Гренландии быть членом ФИФА и УЕФА, если это территория Дании? Это как если бы у нас Сахалин захотел в азиатских турнирах участвовать. 🤔
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:46
Вот , где красные мячи "влёт пойдут"...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:45
Надо спарринг со сборной России замутить...
Гость
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