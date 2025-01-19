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Мбаппе отдал футболку юному болельщику, которого на поле задержала охрана

вчера, 22:30
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасМатч завершен

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе после матча с «Лас-Пальмасом» (4:1) подарил юному болельщику свою футболку.

Мальчик вышел на поле после финального свистка, но был задержан охраной стадиона. Французский форвард подошёл к ребёнку, который был в слезах, предложил ему свою футболку и обменялся с ним несколькими словами, прежде чем покинуть поле.

Мбаппе в прошедшей игре отметился двумя голами.

Мбаппе отдал футболку юному болельщику, которого на поле задержала охрана

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:45
Мбаппе орош был на поле!
shur
shur
вчера в 23:18
....Ну что,благородно поступил Килиан,а знаете почему,есть причина!
"Официально Перес переизбран на пост президента «Реала»"
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:31, ред.
С одной стороны все это мило, но с другой стороны поощряет подобные поступки. И в следующий раз любой пацан подумает, что надо бежать на поле за футболкой, нарушая правила
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:31
Достойно, красиво, по-человечески.
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