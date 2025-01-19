Мбаппе отдал футболку юному болельщику, которого на поле задержала охрана

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вчера, 22:30

Нападающий «Реала» после матча с «Лас-Пальмасом» (4:1) подарил юному болельщику свою футболку.

Мальчик вышел на поле после финального свистка, но был задержан охраной стадиона. Французский форвард подошёл к ребёнку, который был в слезах, предложил ему свою футболку и обменялся с ним несколькими словами, прежде чем покинуть поле.

Мбаппе в прошедшей игре отметился двумя голами.