Коллекционер из США получил уникальную карточку Роналду

Болельщик «Челси» получил уникальную карточку нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду «Золотой Грааль».
28-летний Марк Листван из Альбукерке, штат Нью-Мексико, примерно в 2004 году стал болеть за лондонский клуб, после чего начал собирать футбольные карточки от Topps.
В прошлом году Topps объявила конкурс «Погоня за Граалем», в котором участвовала серия карточек португальского футболиста. Листван отметил, что потратил внушительную сумму на последнюю карточку:
Когда у меня было восемь из девяти карточек Роналду, зарегистрированных в официальной таблице лидеров, я знал, что мне нужно выложиться по полной ради последней.
5 тысяч фунтов стерлингов были всего лишь цифрой в стремлении к величию коллекционирования карточек. Платить столько за последнюю карточку в полном наборе? Это того стоило.
О каком величии речь?
О каком величии речь?