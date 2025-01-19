Коллекционер из США получил уникальную карточку Роналду

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вчера, 22:59

Болельщик «Челси» получил уникальную карточку нападающего «Аль-Насра» «Золотой Грааль».

28-летний Марк Листван из Альбукерке, штат Нью-Мексико, примерно в 2004 году стал болеть за лондонский клуб, после чего начал собирать футбольные карточки от Topps.

В прошлом году Topps объявила конкурс «Погоня за Граалем», в котором участвовала серия карточек португальского футболиста. Листван отметил, что потратил внушительную сумму на последнюю карточку: