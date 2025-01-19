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Коллекционер из США получил уникальную карточку Роналду

вчера, 22:59

Болельщик «Челси» получил уникальную карточку нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду «Золотой Грааль».

28-летний Марк Листван из Альбукерке, штат Нью-Мексико, примерно в 2004 году стал болеть за лондонский клуб, после чего начал собирать футбольные карточки от Topps.

В прошлом году Topps объявила конкурс «Погоня за Граалем», в котором участвовала серия карточек португальского футболиста. Листван отметил, что потратил внушительную сумму на последнюю карточку:

Когда у меня было восемь из девяти карточек Роналду, зарегистрированных в официальной таблице лидеров, я знал, что мне нужно выложиться по полной ради последней.

5 тысяч фунтов стерлингов были всего лишь цифрой в стремлении к величию коллекционирования карточек. Платить столько за последнюю карточку в полном наборе? Это того стоило.

Коллекционер из США получил уникальную карточку Роналду

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:25
У этого типа тоже мания величия зашкаливает как и у дырявого гея-нарцисса.
О каком величии речь?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:00
Крутотень то какая))) расскажите ещё как он там на приставке в футбол играет?))
Гость
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