Анчелотти и Флик сфотографировались с трофеем Суперкубка и пожали руки

Главные тренеры «Реала» Карло Анчелотти и «Барселоны» Ханс-Дитер Флик встретились перед финалом Суперкубка Испании.
Они приняли участие в традиционной фотосессии рядом с трофеем турнира. Специалисты отнеслись друг к другу с уважением и пожали руки.
Мадридцы и каталонцы сыграют в финальном матче 12 января. Игра пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия).
Ждём огненный матч!
Ждём огненный матч!
...Мой Кубок,не а мой, лукавство полны щеки! Или кто то неудачно скомандывал :"Чииииииииииз!!!"
...Мой Кубок,не а мой, лукавство полны щеки! Или кто то неудачно скомандывал :"Чииииииииииз!!!"