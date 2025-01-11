Анчелотти и Флик сфотографировались с трофеем Суперкубка и пожали руки

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вчера, 14:13

Главные тренеры «Реала» Карло Анчелотти и «Барселоны» Ханс-Дитер Флик встретились перед финалом Суперкубка Испании.

Они приняли участие в традиционной фотосессии рядом с трофеем турнира. Специалисты отнеслись друг к другу с уважением и пожали руки.

Мадридцы и каталонцы сыграют в финальном матче 12 января. Игра пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия).