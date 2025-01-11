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Анчелотти и Флик сфотографировались с трофеем Суперкубка и пожали руки

вчера, 14:13
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона22:00 Не начался

Главные тренеры «Реала» Карло Анчелотти и «Барселоны» Ханс-Дитер Флик встретились перед финалом Суперкубка Испании.

Они приняли участие в традиционной фотосессии рядом с трофеем турнира. Специалисты отнеслись друг к другу с уважением и пожали руки.

Мадридцы и каталонцы сыграют в финальном матче 12 января. Игра пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия).

Анчелотти и Флик сфотографировались с трофеем Суперкубка и пожали рукиАнчелотти и Флик сфотографировались с трофеем Суперкубка и пожали руки Анчелотти и Флик сфотографировались с трофеем Суперкубка и пожали руки

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:22, ред.
Когда играют Реал и Барса друг против друга, любой трофей важен для каждого, даже если он особо не ценится. Здесь принципиальное соперничество на первом плане.
Ждём огненный матч!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:15
Сдается мне что Барса заберёт трофей.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:02
Прямо добродушие и суперкубок если надо, поделят попалам
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:37
...но если вглядеться ,внимательно в лица наших георев....!
...Мой Кубок,не а мой, лукавство полны щеки! Или кто то неудачно скомандывал :"Чииииииииииз!!!"
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:23
Так и должно быть - уважение!
Гость
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