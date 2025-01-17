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Кварацхелия записал видео, в котором попрощался с «Наполи»

вчера, 09:18

Нападающий Хвича Кварацхелия записал видео, в котором попрощался с «Наполи». Ролик опубликован на странице футболиста в социальной сети.

В видео игрок сборной Грузии смотрит с балкона на Неаполитанский залив, прежде чем передать сообщение болельщикам.

Привет, мне тяжело, но пришло время прощаться.

Я провёл здесь удивительное время, мы вместе разделили множество воспоминаний, испытали массу потрясающих эмоций. Неаполь был моим домом, где я чувствовал себя прекрасно благодаря каждому из вас.

Путь, который мы прошли вместе, до сих пор в моей памяти, и это очень эмоционально. Я помню свой первый гол и чувства, которые никогда не забуду.

Мои первые шаги на этом стадионе, ваши острые эмоции, ваши подбадривания и ваша энергия, которые всегда были особенными, как дома, так и на выезде.

Неаполь — футбольный город, Неаполь живёт футболом, и я счастлив, что стал частью этой великой истории. Я многому научился здесь, как на поле, так и вне его. Я вырос как человек и как игрок.

Для меня было большой честью носить эту футболку. Я хотел бы поблагодарить всех, кто работает в клубе. Я хотел бы поблагодарить тренеров, каждого сотрудника, моих товарищей по команде и болельщиков.

Я прощаюсь с вами, но вы всегда будете в моём сердце, и я надеюсь, что мы ещё встретимся. Я знаю, что ваше сердце очень разбито, но однажды я расскажу вам всё.

Я хочу пожелать вам успеха, подарить этому городу, этим людям Скудетто.

Ранее сообщалось, что форвард перейдёт в ПСЖ.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:16
Легендами пытаются называть теперь всех подряд, но соглашусь с уже прозвучавшим здесь мнением, что у Наполи только Одна Легенда - Марадона!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:13
Марадона- единственная ЛЕГЕНДА Наполи!!!!!!!
Все остальные- просто качественные или не очень игроки... Легенд, много не бывает, иначе, это понятие теряет ценность и смысл. В таких Великих клубах как- Реал, Барселона, Ливерпуль, Бавария, Юве или Мuлан, там, да- много легендарных футболистов. Но в Наполи- Легенда была только одна.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:05
кроме Марадоны, Гамшика и Кварацхелия, у Наполи нет других легенд))
Илсинье? Мертенс? Игуаин?
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:43
Второй после Марадоны, и тебе не смешно, не?)))
Ну ладно, у меня к нему предвзятое отношение, хотя, точно не из воздуха взятое. Но зачем же писать то, чего в природе не существует. Он такой же второй после Марадоны, как я второй- после Наполеона.
qkus6kwf8shu
qkus6kwf8shu ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:04
Странно, что ты имя не искаверкал
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:42
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😀😀😀😀😀😀😀
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:57
второй после Диего Марадоны!
конечно, есть Гамшик, но он не становился чемпионом.
а здесь именно с приходом Хвичи у Наполи появилось дыхание, все воодушевились, заиграл Осимхен, команда была все рекорды.
это Хвича переломил ситуации в пользу скудетто Наполи.
время покажет, правильно переход в ПСЖ.
удачи тебе, Хвича!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:32
Из италии в лягушатник...???
adekvat
adekvat
вчера в 09:26
Красиво попрощался, посмотрим как в ПСЖ дела пойдут. Чемпионом Франции точно будет.
Гость
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