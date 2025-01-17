Кварацхелия записал видео, в котором попрощался с «Наполи»

Нападающий записал видео, в котором попрощался с «Наполи». Ролик опубликован на странице футболиста в социальной сети.

В видео игрок сборной Грузии смотрит с балкона на Неаполитанский залив, прежде чем передать сообщение болельщикам.

Привет, мне тяжело, но пришло время прощаться.

Я провёл здесь удивительное время, мы вместе разделили множество воспоминаний, испытали массу потрясающих эмоций. Неаполь был моим домом, где я чувствовал себя прекрасно благодаря каждому из вас.

Путь, который мы прошли вместе, до сих пор в моей памяти, и это очень эмоционально. Я помню свой первый гол и чувства, которые никогда не забуду.

Мои первые шаги на этом стадионе, ваши острые эмоции, ваши подбадривания и ваша энергия, которые всегда были особенными, как дома, так и на выезде.

Неаполь — футбольный город, Неаполь живёт футболом, и я счастлив, что стал частью этой великой истории. Я многому научился здесь, как на поле, так и вне его. Я вырос как человек и как игрок.

Для меня было большой честью носить эту футболку. Я хотел бы поблагодарить всех, кто работает в клубе. Я хотел бы поблагодарить тренеров, каждого сотрудника, моих товарищей по команде и болельщиков.

Я прощаюсь с вами, но вы всегда будете в моём сердце, и я надеюсь, что мы ещё встретимся. Я знаю, что ваше сердце очень разбито, но однажды я расскажу вам всё.

Я хочу пожелать вам успеха, подарить этому городу, этим людям Скудетто.