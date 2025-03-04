«Зениту» предлагали Илича, от которого ранее отказался «Спартак»

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сегодня, 14:58

По информации источника, в завершающий период зимнего трансферного окна РПЛ полузащитнику «Торино» было предложено перейти в «Зенит».

Этот интерес появился после отказа от его кандидатуры со стороны «Спартака», посчитавшего трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро и более несоответствующей его текущей форме и склонности к травмам. В результате Илич вернулся в Турин.

Стоит отметить, что «Торино» не препятствовал его переходу в «Зенит» и был готов предоставить ему возможность пройти медицинское обследование.