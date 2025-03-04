«Зениту» предлагали Илича, от которого ранее отказался «Спартак»

По информации источника, в завершающий период зимнего трансферного окна РПЛ полузащитнику «Торино» Ивану Иличу было предложено перейти в «Зенит».
Этот интерес появился после отказа от его кандидатуры со стороны «Спартака», посчитавшего трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро и более несоответствующей его текущей форме и склонности к травмам. В результате Илич вернулся в Турин.
Стоит отметить, что «Торино» не препятствовал его переходу в «Зенит» и был готов предоставить ему возможность пройти медицинское обследование.
Однако руководство «Зенита» не стало вступать в переговоры по приобретению Илича, предпочтя кандидатуру его соотечественника из ЦСКА Сашу Зделара. Такое решение было принято ввиду ряда факторов: адаптации Зделара к российскому чемпионату, владения русским языком и меньшей подверженности травмам.
По информации Ларина, посты от имени Заремы публиковал заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров."
Оказывается, ЭТО была просто НЕдешёвая подработка Алланазарова!
А то на разных сайтах "АХ, как исключительно замечательно зарема разбирается в футболе! Не чета некоторым пишущим болелам."
Дже достаточное количество поклонников её "футбольного аналитического дара" появилось в интернете. )))
А я сразу сказал, что бешеная башкирка оттачивала своё мастерство только в одном.
В чём, думаю, все знают. ))
По информации Ларина, посты от имени Заремы публиковал заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров."
Оказывается, ЭТО была просто НЕдешёвая подработка Алланазарова!
А то на разных сайтах "АХ, как исключительно замечательно зарема разбирается в футболе! Не чета некоторым пишущим болелам."
Дже достаточное количество поклонников её "футбольного аналитического дара" появилось в интернете. )))
А я сразу сказал, что бешеная башкирка оттачивала своё мастерство только в одном.
В чём, думаю, все знают. ))