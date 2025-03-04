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«Зениту» предлагали Илича, от которого ранее отказался «Спартак»

сегодня, 14:58

По информации источника, в завершающий период зимнего трансферного окна РПЛ полузащитнику «Торино» Ивану Иличу было предложено перейти в «Зенит».

Этот интерес появился после отказа от его кандидатуры со стороны «Спартака», посчитавшего трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро и более несоответствующей его текущей форме и склонности к травмам. В результате Илич вернулся в Турин.

Стоит отметить, что «Торино» не препятствовал его переходу в «Зенит» и был готов предоставить ему возможность пройти медицинское обследование.

Однако руководство «Зенита» не стало вступать в переговоры по приобретению Илича, предпочтя кандидатуру его соотечественника из ЦСКА Сашу Зделара. Такое решение было принято ввиду ряда факторов: адаптации Зделара к российскому чемпионату, владения русским языком и меньшей подверженности травмам.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 16:40
Берёте Илича или чо?)...
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 16:09
Никак не могут Илича всучить кому нибудь.)
derrik2000
derrik2000
сегодня в 15:24, ред.
"Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, кто вел телеграм-канал жены Леонида Федуна Заремы Салиховой.

По информации Ларина, посты от имени Заремы публиковал заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров."


Оказывается, ЭТО была просто НЕдешёвая подработка Алланазарова!
А то на разных сайтах "АХ, как исключительно замечательно зарема разбирается в футболе! Не чета некоторым пишущим болелам."
Дже достаточное количество поклонников её "футбольного аналитического дара" появилось в интернете. )))
А я сразу сказал, что бешеная башкирка оттачивала своё мастерство только в одном.
В чём, думаю, все знают. ))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:21
Не получилось срубить бабла с Зенита....
lotsman
lotsman
сегодня в 15:13
Интересно получается, я имею ввиду, по статье. Иличу предлагали перейти в Зенит, а руководство Зенита не собиралось вступать в переговоры. А если бы Илич согласился перейти в Зенит, а руководство Зенита об этом ни слухом, ни духом, то как бы это выглядело?)
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 15:10
нахер он нужен. Вот за Жадсона летом отдайте уже 30 ку. С ним бомжей просто разорвем..
Гость
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