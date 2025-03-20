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Защитник «Ювентуса» Гатти может перейти в «Наполи»

сегодня, 18:28

«Наполи» заинтересован в приобретении 26-летнего защитника «Ювентуса» Федерико Гатти.

По данным источника, руководство «Наполи» планирует предпринять попытку трансфера игрока в летнее трансферное окно.

Отмечается, что Гатти рассматривается как возможный преемник 33-летнего защитника «Наполи» Жуана.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:52
ситуация с Моттой и так неясна.
и зачем продавать игроков, если уволят Мотту и Ювентес примет новый тренер?
если Мотту уволят, у него , конечно, будет оправдание: мне не дали времени построить команду, всего один сезон...т.д.
drug01
drug01
сегодня в 18:40
Неужели в Наполи у него игра пойдет лучше?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:39
Это обычное дело в жизни футболиста
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