Защитник «Ювентуса» Гатти может перейти в «Наполи»

«Наполи» заинтересован в приобретении 26-летнего защитника «Ювентуса» Федерико Гатти.
По данным источника, руководство «Наполи» планирует предпринять попытку трансфера игрока в летнее трансферное окно.
Отмечается, что Гатти рассматривается как возможный преемник 33-летнего защитника «Наполи» Жуана.
и зачем продавать игроков, если уволят Мотту и Ювентес примет новый тренер?
если Мотту уволят, у него , конечно, будет оправдание: мне не дали времени построить команду, всего один сезон...т.д.
и зачем продавать игроков, если уволят Мотту и Ювентес примет новый тренер?
если Мотту уволят, у него , конечно, будет оправдание: мне не дали времени построить команду, всего один сезон...т.д.