«Ман Юнайтед» готов заплатить около 50 млн евро за воспитанника «Ман Сити»

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Феликс Нмеча может вернуться в Англию.
Как сообщается, в подписании футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», который готов предложить за трансфер 48 млн евро. «Шмели» не хотят продавать своего игрока.
Напомним, что Нмеча является воспитанником «Манчестер Сити».
практически умеет все. 50 млн даже мало))
но есть один нюанс.
игроки Дортмунда не очень подходят стилю МЮ ))
Санчо не даст соврать.
практически умеет все. 50 млн даже мало))
но есть один нюанс.
игроки Дортмунда не очень подходят стилю МЮ ))
Санчо не даст соврать.