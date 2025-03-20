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«Ман Юнайтед» готов заплатить около 50 млн евро за воспитанника «Ман Сити»

сегодня, 14:06

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Феликс Нмеча может вернуться в Англию.

Как сообщается, в подписании футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», который готов предложить за трансфер 48 млн евро. «Шмели» не хотят продавать своего игрока.

Напомним, что Нмеча является воспитанником «Манчестер Сити».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:41
Нмеча добротный опорник...конечно, в этом сезоне Боруссия ужасна в Бундеслиге, но этот игрок очень хорош.
практически умеет все. 50 млн даже мало))
но есть один нюанс.
игроки Дортмунда не очень подходят стилю МЮ ))
Санчо не даст соврать.
sihafazatron
sihafazatron ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 14:59
Санчо брали из Бд)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 14:55
Это не самая хорошая новость... Как его примут болельщики?
Digger88
Digger88 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:41
придется настойчиво отвалить сотку.
shur
shur
сегодня в 14:23
...МЮ + МС = "Братья" на веки!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:08
"«Шмели» не хотят продавать своего игрока." - Придётся проявить настойчивость...)))
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