«Ман Юнайтед» готов заплатить около 50 млн евро за воспитанника «Ман Сити»

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сегодня, 14:06

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд может вернуться в Англию.

Как сообщается, в подписании футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», который готов предложить за трансфер 48 млн евро. «Шмели» не хотят продавать своего игрока.

Напомним, что Нмеча является воспитанником «Манчестер Сити».