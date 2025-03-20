«Барселона» хочет подписать Месси к открытию «Камп Ноу» после реконструкции

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сегодня, 13:12

Нападающий «Интер Майами» может вернуться в «Барселону».

Как сообщается, каталонский клуб намерен подписать Лео в 2026 году. В «Барселоне» хотят, чтобы возвращение аргентинца совпало с открытием стадиона «Камп Ноу» после реконструкции.

Ранее отмечалось, что сам Месси хотел бы сыграть на новом «Камп Ноу».