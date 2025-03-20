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«Барселона» хочет подписать Месси к открытию «Камп Ноу» после реконструкции

сегодня, 13:12

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может вернуться в «Барселону».

Как сообщается, каталонский клуб намерен подписать Лео в 2026 году. В «Барселоне» хотят, чтобы возвращение аргентинца совпало с открытием стадиона «Камп Ноу» после реконструкции.

Ранее отмечалось, что сам Месси хотел бы сыграть на новом «Камп Ноу».

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:10
Арендуют на пару месяцев чтоб тот в официальной футболке был, ну, чтобы побольше таких в фан-шопе продать и всё! Да, есть ещё принадлежность к легендарности, кубкам и прочее... но, всё это - фигня! Главное подороже билеты на открытие загнать ну и продажа шматья Леомесьевского канешн!)
Без ненависти к Барсе и к Леньке говорю, чисто бизнес
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:10
Думаю так и будет и проводы Месси будет на этом новом стадионе и попращается будучи игроком Барселоны
LogvinovSerj
LogvinovSerj
сегодня в 16:06
Подозрительная новость... Кто сообщает? Что за источник?
AlanW 1
AlanW 1 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 15:11
Да это чисто символически, напоминает 31 гол кое кого.
Месси видимо хочет повесить бутсы на гвоздь в Барселоне, а не в млс.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 15:00
Госпади, он сборную еле тянет по своим меркам. Асовременный гиперскоростной футбол флика... Выо чем вообще?! Там молодой и здоровый гави с торресом не всегда выходят. Какой же цирк все эти вызовы рона в сборную португалии
shur
shur
сегодня в 14:20
...здесь будет Лео,тьфу ты ,город заложён!!!
Ivan Zloy
Ivan Zloy ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 14:14
Это называется злоупотреблением служебным положением, какое помилование? Плюс Рубиалес ещё по мелочи идёт с Пикешей по делу о присвоении миллионов на сделке о продаже прав на суперкубок)
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 14:08
Барселона и Месси сотворили историю!
Нужно обязательно провести прощальный матч на новом стадионе красавце!
Ла Масия воспитала лучшего футболиста в истории! Самого титулованного игрока.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:47
Лучше бы помиловали чувака, который поцеловал футболисточку! Это был бы поступок! Разочаровался я в этих гишпанцах, правда, уже довольно давно...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:39
Это дело Барсы конечно , но зачем? Если только чтобы он сыграл на новом стадике! Тады ой!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:34
И Роналдиньо тоже подпишите))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:28
Мячи подавать, разве что.
u4fn5b62h7hg
u4fn5b62h7hg
сегодня в 13:19
    Гость
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