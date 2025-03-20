«Барселона» хочет подписать Месси к открытию «Камп Ноу» после реконструкции

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может вернуться в «Барселону».
Как сообщается, каталонский клуб намерен подписать Лео в 2026 году. В «Барселоне» хотят, чтобы возвращение аргентинца совпало с открытием стадиона «Камп Ноу» после реконструкции.
Ранее отмечалось, что сам Месси хотел бы сыграть на новом «Камп Ноу».
Без ненависти к Барсе и к Леньке говорю, чисто бизнес
Без ненависти к Барсе и к Леньке говорю, чисто бизнес
Месси видимо хочет повесить бутсы на гвоздь в Барселоне, а не в млс.
Месси видимо хочет повесить бутсы на гвоздь в Барселоне, а не в млс.
Нужно обязательно провести прощальный матч на новом стадионе красавце!
Ла Масия воспитала лучшего футболиста в истории! Самого титулованного игрока.
Нужно обязательно провести прощальный матч на новом стадионе красавце!
Ла Масия воспитала лучшего футболиста в истории! Самого титулованного игрока.