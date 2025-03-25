RFEF могла сфальсифицировать оценки арен для чемпионата мира-2030

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) подозревается в фальсификации рейтинговых оценок стадионов, претендующих на проведение матчей чемпионата мира-2030. Мундиаль пройдет в Испании, Португалии и Марокко, матчи открытия состоятся в Аргентине, Парагвае и Уругвае.
25 июня 2024 года рабочей группой была составлена таблица рейтингов арен. Изначально стадион «Балаидос» из Виго опережал «Аноэту» из Сан-Себастьяна по очкам. Через 48 часов баллы «Аноэты» повысили, арена обогнала в таблице «Балаидос». Сан-Себастьян сохранил шансы на организацию игр ЧМ-2030, Виго же из списка исключен.
Мэр Виго потребовал от RFEF объяснить исключение города из списка, однако глава федерации Рафаэль Лузан сообщил, что RFEF не обязана раскрывать эту информацию.
Источники в федерации подтвердили, что изначально «Балаидос» входил в число 11 стадионов-кандидатов, однако позднее был вычеркнут из списка. В RFEF аргументировали это «корректировкой некоторых объективных критериев в соответствии с рекомендациями ФИФА».
После публикации расследования RFEF объявила, что проведет анализ процесса выбора стадионов и в ближайшее время опубликует официальные выводы.
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