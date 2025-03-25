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RFEF могла сфальсифицировать оценки арен для чемпионата мира-2030

вчера, 12:58

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) подозревается в фальсификации рейтинговых оценок стадионов, претендующих на проведение матчей чемпионата мира-2030. Мундиаль пройдет в Испании, Португалии и Марокко, матчи открытия состоятся в Аргентине, Парагвае и Уругвае.

25 июня 2024 года рабочей группой была составлена таблица рейтингов арен. Изначально стадион «Балаидос» из Виго опережал «Аноэту» из Сан-Себастьяна по очкам. Через 48 часов баллы «Аноэты» повысили, арена обогнала в таблице «Балаидос». Сан-Себастьян сохранил шансы на организацию игр ЧМ-2030, Виго же из списка исключен.

Мэр Виго потребовал от RFEF объяснить исключение города из списка, однако глава федерации Рафаэль Лузан сообщил, что RFEF не обязана раскрывать эту информацию.

Источники в федерации подтвердили, что изначально «Балаидос» входил в число 11 стадионов-кандидатов, однако позднее был вычеркнут из списка. В RFEF аргументировали это «корректировкой некоторых объективных критериев в соответствии с рекомендациями ФИФА».

После публикации расследования RFEF объявила, что проведет анализ процесса выбора стадионов и в ближайшее время опубликует официальные выводы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:30
это не то, что вы подумали !
просто деньги были очень нужны ... )
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:51
В RFEF аргументировали это «корректировкой некоторых объективных критериев в соответствии с рекомендациями ФИФА»

Как сложно они называют простое слово - взятка.
sv_1969
sv_1969 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 13:48
Ну а как же без этого!Кто-то обиделся)))))))))))))))))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:27
наверно мало занесли - это точнр.
Гость
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