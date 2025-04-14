«Фулхэм» заменил не того игрока в матче чемпионата Англии

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вчера, 23:56

Ошибка при замене игрока произошла в матче Английской Премьер-Лиги между «Борнмутом» и «Фулхэмом».

Во втором тайме на поле в составе лондонской команды вышли Адама Траоре, Рауль Хименес и Том Кэрни. Они заменили , Сандера Берге и Родиго Муниза. При этом процесс занял более 5 минут, в результате чего главный арбитр Майкл Оливер подошёл, чтобы узнать, что происходит.

Как выяснилось, «Фулхэм» не хотел менять Сессеньона, однако было уже поздно. Из-за путаницы главный тренер «дачников» не смог сдержать эмоций и стал кричать на резервного судью Тима Робинсона, при этом непонятно, какого игрока он хотел на самом деле убрать с поля.