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«Фулхэм» заменил не того игрока в матче чемпионата Англии

вчера, 23:56
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут1 : 0Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

Ошибка при замене игрока произошла в матче Английской Премьер-Лиги между «Борнмутом» и «Фулхэмом».

Во втором тайме на поле в составе лондонской команды вышли Адама Траоре, Рауль Хименес и Том Кэрни. Они заменили Райана Сессеньона, Сандера Берге и Родиго Муниза. При этом процесс занял более 5 минут, в результате чего главный арбитр Майкл Оливер подошёл, чтобы узнать, что происходит.

Как выяснилось, «Фулхэм» не хотел менять Сессеньона, однако было уже поздно. Из-за путаницы главный тренер «дачников» Марку Силва не смог сдержать эмоций и стал кричать на резервного судью Тима Робинсона, при этом непонятно, какого игрока он хотел на самом деле убрать с поля.

Согласно правилам АПЛ, заменённый футболист не может вернуться на поле в том же матче.

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Все комментарии
tz66p8e2rj59
tz66p8e2rj59
сегодня в 06:25
Глупая ошибка,могла сказаться на результат
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:26
Когда смотришь со стороны процесс замены частенько создаётся впечатление, что это у них происходит в первый раз - уж больно они "тупят" при этом...)))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:07
Счёт на табло, остальное запишут как ошибку судей и ничего не изменится
Гость
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