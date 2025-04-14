«Фулхэм» заменил не того игрока в матче чемпионата Англии

Ошибка при замене игрока произошла в матче Английской Премьер-Лиги между «Борнмутом» и «Фулхэмом».
Во втором тайме на поле в составе лондонской команды вышли Адама Траоре, Рауль Хименес и Том Кэрни. Они заменили Райана Сессеньона, Сандера Берге и Родиго Муниза. При этом процесс занял более 5 минут, в результате чего главный арбитр Майкл Оливер подошёл, чтобы узнать, что происходит.
Как выяснилось, «Фулхэм» не хотел менять Сессеньона, однако было уже поздно. Из-за путаницы главный тренер «дачников» Марку Силва не смог сдержать эмоций и стал кричать на резервного судью Тима Робинсона, при этом непонятно, какого игрока он хотел на самом деле убрать с поля.
Согласно правилам АПЛ, заменённый футболист не может вернуться на поле в том же матче.