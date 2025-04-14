Модрич стал совладельцем «Суонси»

«Суонси» объявил о том, что полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич присоединился к клубу в качестве инвестора и совладельца.
Футболист прокомментировал:
Это потрясающая возможность. У «Суонси» сильная индивидуальность, невероятная фан-база и амбиции конкурировать на самом высоком уровне. Играя на самом высоком уровне, я верю, что смогу принести клубу свой опыт. Моя цель — поддержать рост клуба в позитивном ключе и помочь построить захватывающее будущее.
Генеральный директор Том Горриндж:
Я очень рад, что Лука стал инвестором и совладельцем клуба. Нет лучшего примера для подражания для наших игроков, начиная с академии и заканчивая первой командой. Его одобрение наших амбиций и готовность поддержать нас на нашем пути будут играть важную роль, поскольку мы стремимся продолжать улучшать наши результаты на поле и вне его. В ходе наших бесед он продемонстрировал свою страсть к клубу, знание того, как мы выступаем, и искреннее желание помочь нам стать лучше. Я с нетерпением жду начала более тесной работы с ним, чтобы двигать нас вперёд.
Совет директоров валлийского клуба совместно заявил:
Мы очень рады, что Лука присоединился к нашей группе владельцев. С первых же переговоров стало ясно, что наши взгляды совпадают и что Лука станет настоящим активом для нашей группы. Мы хотели бы поблагодарить Луку и его команду за поддержку в этом процессе и с нетерпением ждём его на стадионе Swansea.com, чтобы как можно скорее встретиться со всеми вами.
Как по мне он в ТОПе и сейчас.
Как по мне он в ТОПе и сейчас.
И на двух стульях...
И на двух стульях...
Гусь выбрал стаю гусей))))
Гусь выбрал стаю гусей))))