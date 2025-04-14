Модрич стал совладельцем «Суонси»

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вчера, 21:16

«Суонси» объявил о том, что полузащитник мадридского «Реала» присоединился к клубу в качестве инвестора и совладельца.

Футболист прокомментировал:

Это потрясающая возможность. У «Суонси» сильная индивидуальность, невероятная фан-база и амбиции конкурировать на самом высоком уровне. Играя на самом высоком уровне, я верю, что смогу принести клубу свой опыт. Моя цель — поддержать рост клуба в позитивном ключе и помочь построить захватывающее будущее.

Генеральный директор Том Горриндж:

Я очень рад, что Лука стал инвестором и совладельцем клуба. Нет лучшего примера для подражания для наших игроков, начиная с академии и заканчивая первой командой. Его одобрение наших амбиций и готовность поддержать нас на нашем пути будут играть важную роль, поскольку мы стремимся продолжать улучшать наши результаты на поле и вне его. В ходе наших бесед он продемонстрировал свою страсть к клубу, знание того, как мы выступаем, и искреннее желание помочь нам стать лучше. Я с нетерпением жду начала более тесной работы с ним, чтобы двигать нас вперёд.

Совет директоров валлийского клуба совместно заявил: