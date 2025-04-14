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Модрич стал совладельцем «Суонси»

вчера, 21:16

«Суонси» объявил о том, что полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич присоединился к клубу в качестве инвестора и совладельца.

Футболист прокомментировал:

Это потрясающая возможность. У «Суонси» сильная индивидуальность, невероятная фан-база и амбиции конкурировать на самом высоком уровне. Играя на самом высоком уровне, я верю, что смогу принести клубу свой опыт. Моя цель — поддержать рост клуба в позитивном ключе и помочь построить захватывающее будущее.

Генеральный директор Том Горриндж:

Я очень рад, что Лука стал инвестором и совладельцем клуба. Нет лучшего примера для подражания для наших игроков, начиная с академии и заканчивая первой командой. Его одобрение наших амбиций и готовность поддержать нас на нашем пути будут играть важную роль, поскольку мы стремимся продолжать улучшать наши результаты на поле и вне его. В ходе наших бесед он продемонстрировал свою страсть к клубу, знание того, как мы выступаем, и искреннее желание помочь нам стать лучше. Я с нетерпением жду начала более тесной работы с ним, чтобы двигать нас вперёд.

Совет директоров валлийского клуба совместно заявил:

Мы очень рады, что Лука присоединился к нашей группе владельцев. С первых же переговоров стало ясно, что наши взгляды совпадают и что Лука станет настоящим активом для нашей группы. Мы хотели бы поблагодарить Луку и его команду за поддержку в этом процессе и с нетерпением ждём его на стадионе Swansea.com, чтобы как можно скорее встретиться со всеми вами.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:46
Неплохой клуб ,можно и вложиться.
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:53
Я тоже так считаю. Но неудачи последние и переход не топовые клубы выдаёт реакцию от других что он кончился. но я так не считаю он еще может выдать .
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:16
Моуриньо почему "побывал"?
Как по мне он в ТОПе и сейчас.
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:13
Помню помню саудиты хорошие деньги предлагали игроку.
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:12
Еще бы хотелось дополнить. Как ни крути, Марадона так и не стал топовым тренером. Диаметрально обратное Мавр не был топ игроком, но как не крути, тренером все узнающим и в когорте лучших побывал. Жизнь - такая вещь.
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:12
Тем более саудиты ему предлагали прекрасный контракт и в целом скорее всего вновь будут приглашать..., конечно на худших условиях...
И на двух стульях...
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:07
Конечно нет. Еще один пример наш Царёк Мостовой)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:04
Хороший игрок разве гарантия, что он будет таким же тренером или управленцем?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:01
Нормальный немец
sv_1969
sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:18
Как бы не получилось как в пословице : Не было у бабы забот , купила баба порося")) Ну а мы перефразируем - не было у Луки забот , купил Лука стаю гусей)))
протон
протон
вчера в 22:10
Лука думает о будущем после футбола, всё чётко и грамотно. Опыта у него вагон. Пример тем кто сел на пузырь и ничего не добился
Шуnя771
Шуnя771 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 21:45
Очень давно подмечено, человек выбирает себе собаку которая похожа на него....
Гусь выбрал стаю гусей))))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:22
Интересно, из каких соображений Модрич выбрал именно Суонси?
SHEARER
SHEARER
вчера в 21:19
Суонси симпатичная команда!
Гость
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