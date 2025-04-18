В ноябре сборная России может сыграть с командой из топ-15 рейтинга ФИФА

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо рассказал о переговорах по поводу проведения товарищеского матча со сборной России.
Решение по матчу со сборной России пока не принято. Возможности провести игру в октябре больше нет. Матч, возможно, пройдёт в ноябре — пока мы общаемся по этому поводу.
Как будет принято решение и наши федерации договорятся, то мы об этом официально объявим.
Напомним, сборная Уругвая занимает 13-е место в рейтинге ФИФА, а Россия находится на 35-й строчке.
Ранее в Индонезии опровергли информацию о договорённости по поводу проведения товарищеской игры со сборной России.