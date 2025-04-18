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В ноябре сборная России может сыграть с командой из топ-15 рейтинга ФИФА

вчера, 10:59

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо рассказал о переговорах по поводу проведения товарищеского матча со сборной России.

Решение по матчу со сборной России пока не принято. Возможности провести игру в октябре больше нет. Матч, возможно, пройдёт в ноябре — пока мы общаемся по этому поводу.

Как будет принято решение и наши федерации договорятся, то мы об этом официально объявим.

Напомним, сборная Уругвая занимает 13-е место в рейтинге ФИФА, а Россия находится на 35-й строчке.

Ранее в Индонезии опровергли информацию о договорённости по поводу проведения товарищеской игры со сборной России.

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Россия  Уругвай
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 13:35
У Уругвая серьёзные конкуренты для игры с нашей сборной - это племя Тумбу-юмбу из центральной Африки.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:40
Правильно, пора поберечь рекорд Дзюбы, а то ещё обгонит кто. Да и самим в роли Брунея себя посмотреть почувствовать каково им было.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:13
Может сыграть, а может опять племена какие-нибудь приедут к нам)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:07
Опасное мероприятие, может прерваться Великая Победная серия...
Гость
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