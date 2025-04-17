Дубль «Химок» может сыграть два матча в течение трёх дней

Дубль «Химок» может провести два матча за три дня.
В пятницу, 18 апреля, в 13:00 команда «Химки-2» встретится с тамбовским «Спартаком» в рамках Второй лиги.
А уже в воскресенье в 16:30 она может сыграть с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ.
Ранее основной состав клуба решил бойкотировать тренировки на поле, однако в четверг, 17 апреля, команда всё же провела занятия самостоятельно, без нового главного тренера Магомеда Адиева.
Кстати...в такой ситуации было бы благородно Зениту тоже дубль выставить...хотя...о чём это?)...
Кстати...в такой ситуации было бы благородно Зениту тоже дубль выставить...хотя...о чём это?)...