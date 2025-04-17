Дубль «Химок» может сыграть два матча в течение трёх дней

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вчера, 21:50

Дубль «Химок» может провести два матча за три дня.

В пятницу, 18 апреля, в 13:00 команда «Химки-2» встретится с тамбовским «Спартаком» в рамках Второй лиги.

А уже в воскресенье в 16:30 она может сыграть с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ .

Ранее основной состав клуба решил бойкотировать тренировки на поле, однако в четверг, 17 апреля, команда всё же провела занятия самостоятельно, без нового главного тренера Магомеда Адиева.