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Дубль «Химок» может сыграть два матча в течение трёх дней

вчера, 21:50

Дубль «Химок» может провести два матча за три дня.

В пятницу, 18 апреля, в 13:00 команда «Химки-2» встретится с тамбовским «Спартаком» в рамках Второй лиги.

А уже в воскресенье в 16:30 она может сыграть с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ.

Ранее основной состав клуба решил бойкотировать тренировки на поле, однако в четверг, 17 апреля, команда всё же провела занятия самостоятельно, без нового главного тренера Магомеда Адиева.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:29
интересный опыт для дублёров
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:30
Берите технарь, и поражение не такое крупное будет, и ездить никуда не надо, и Газпрому помощь, и Боярского накормите
Futurista
Futurista
вчера в 22:35, ред.
Зенит напрягся...дублю терять нечего...могут и огорчить)...
Кстати...в такой ситуации было бы благородно Зениту тоже дубль выставить...хотя...о чём это?)...
протон
протон
вчера в 22:30
Повезло дублю, и тем, с кем они сыграют)))
Vilar
Vilar
вчера в 22:15
Опять гадания. А где секретный источник, который всё знает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:51
И как теперь нам всем быть в такой ситуации 🤷🏻‍♂️☝️😉
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