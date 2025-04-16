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В «Гремио» отреагировали на приглашение на летний турнир в Россию

вчера, 10:56

Спортивный директор «Гремио» Луис Вагнер прокомментировал приглашение клуба из Бразилии на летний товарищеский турнир в России.

Мы благодарим за приглашение [на турнир]. Но у нас нет возможности приехать.

Ранее сообщалось, что «Гремио» получил предложение провести тренировочный сбор и два товарищеских матча в России в июле. Одним из участников мини-турнира должно стать московское «Динамо», вторым — ещё один клуб из России, третьим предполагался «Гремио», а четвёртым — другая бразильская команда.

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Гремио
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
ᅠᅠ
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вчера в 11:43
Захар Генрихович послал Симочку так элегантно, что она подумала будто её пригласили на ужин.
112910415
112910415
вчера в 11:35
осталось понять -
кто и зачем придумал, что матчи могут состояться ...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:25, ред.
Деликатно и культурно послал... воздушный поцелуй конечно
Вещий
Вещий
вчера в 11:21
Красиво и вежливо отказали....
Гость
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