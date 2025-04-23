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Абрамович в книге расскажет о продаже «Челси» в 2022 году

вчера, 15:45

По информации источника, бывший владелец «Челси» Роман Абрамович расскажет о продаже клуба в 2022 году в книге, которая выйдет в конце мая.

Российский миллиардер дал двухсерийное интервью для книги. Это первое публичное выступление Абрамовича с тех пор, как он пообщался с Forbes незадолго до продажи «Челси».

Книга «Sanctioned The Inside Story of the Sale of Chelsea FC» расскажет полную историю продажи клуба американскому консорциуму во главе с Тоддом Боэли и Clearlake Capital, которая была завершена всего за 95 дней.

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 19:01
Посадить его в клетку на 20 лет,пусть пишет
Romeo 777
Romeo 777 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:25
Зззаработал!😁 Как и все олигархи и крупные миллионеры России 🙃
112910415
112910415
вчера в 17:13
правду и ничего кроме правды ?
Байкал-38
Байкал-38 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:58
Про это уже много раз написано и снято... уже не интересно.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:51
Абрамович бестселлер: "Как отжимали Челси".
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:27
"95 дней которые потрясли Челси"...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:00
А откуда деньги взял на покупку Челси тоже расскажет?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:57
Решил ещё денег подзаработать, книгапечатник фигов...
Futurista
Futurista
вчера в 15:55
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:49
О своих сожалениях по этому поводу расскажет?
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:48
Наврёт в "три короба", скорее всего.
Абрамович, он и в Африке - Абрамович.
Гость
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