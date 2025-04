Абрамович в книге расскажет о продаже «Челси» в 2022 году

1745412355

вчера, 15:45

По информации источника, бывший владелец «Челси» расскажет о продаже клуба в 2022 году в книге, которая выйдет в конце мая.

Российский миллиардер дал двухсерийное интервью для книги. Это первое публичное выступление Абрамовича с тех пор, как он пообщался с Forbes незадолго до продажи «Челси».

Книга «Sanctioned The Inside Story of the Sale of Chelsea FC» расскажет полную историю продажи клуба американскому консорциуму во главе с и Clearlake Capital, которая была завершена всего за 95 дней.