По информации источника, бывший владелец «Челси» Роман Абрамович расскажет о продаже клуба в 2022 году в книге, которая выйдет в конце мая.
Российский миллиардер дал двухсерийное интервью для книги. Это первое публичное выступление Абрамовича с тех пор, как он пообщался с Forbes незадолго до продажи «Челси».
Книга «Sanctioned The Inside Story of the Sale of Chelsea FC» расскажет полную историю продажи клуба американскому консорциуму во главе с Тоддом Боэли и Clearlake Capital, которая была завершена всего за 95 дней.
Абрамович, он и в Африке - Абрамович.
Абрамович, он и в Африке - Абрамович.