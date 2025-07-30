«Балтика» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России. (3.08.2025)

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вчера, 22:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Балтика». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Оренбурга» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Балтика» в начале сезона шокировала всех. На данный момент команда занимает третье место, с четырьмя заработанными очками. Команда завершила прошлый сезон на первом месте в ФНЛ . Две последние встречи «Балтики» в РПЛ завершились ничьёй с «Динамо» Москва (1:1), и победой над «Спартак» Москва (3:0).

«Оренбург» стартовал не так хорошо, и за прошедшие два тура сумел заработать всего два очка, что позволяет занимать 11 место. Разница мячей нейтральная, 1 забитый, и столько же пропущенных. В двух последних играх «Оренбурга» победитель не был выявлен с « ЦСКА » (0:0), и «Динамо» Махачкала (1:1).

Информация для ставок

«Балтика» выиграла три матча из десяти

«Оренбург» не выигрывает на протяжении семи встреч

Четыре из пяти игр «Балтики» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Балтика» начала сезон очень бодро, и, думаем, будет бороться за очки. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Пари.