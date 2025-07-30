«Балтика» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России. (3.08.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Балтика». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Оренбурга» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.
|
- : -
03 августа 2025, 15:45
воскресенье
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.
Форма команд
«Балтика» в начале сезона шокировала всех. На данный момент команда занимает третье место, с четырьмя заработанными очками. Команда завершила прошлый сезон на первом месте в ФНЛ. Две последние встречи «Балтики» в РПЛ завершились ничьёй с «Динамо» Москва (1:1), и победой над «Спартак» Москва (3:0).
«Оренбург» стартовал не так хорошо, и за прошедшие два тура сумел заработать всего два очка, что позволяет занимать 11 место. Разница мячей нейтральная, 1 забитый, и столько же пропущенных. В двух последних играх «Оренбурга» победитель не был выявлен с «ЦСКА» (0:0), и «Динамо» Махачкала (1:1).
Информация для ставок
- «Балтика» выиграла три матча из десяти
- «Оренбург» не выигрывает на протяжении семи встреч
- Четыре из пяти игр «Балтики» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Балтика» начала сезон очень бодро, и, думаем, будет бороться за очки. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Пари.