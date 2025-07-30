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«Балтика» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России. (3.08.2025)

вчера, 22:34
Балтика

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Балтика». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Оренбурга» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Россия. Премьер-Лига 2025/2026
Балтика
Оренбург
ВыигрышНичья
- : -
03 августа 2025, 15:45
воскресенье
НичьяНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 1.84 3.55 4.65

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Балтика» в начале сезона шокировала всех. На данный момент команда занимает третье место, с четырьмя заработанными очками. Команда завершила прошлый сезон на первом месте в ФНЛ. Две последние встречи «Балтики» в РПЛ завершились ничьёй с «Динамо» Москва (1:1), и победой над «Спартак» Москва (3:0).

«Оренбург» стартовал не так хорошо, и за прошедшие два тура сумел заработать всего два очка, что позволяет занимать 11 место. Разница мячей нейтральная, 1 забитый, и столько же пропущенных. В двух последних играх «Оренбурга» победитель не был выявлен с «ЦСКА» (0:0), и «Динамо» Махачкала (1:1).

Информация для ставок

  • «Балтика» выиграла три матча из десяти
  • «Оренбург» не выигрывает на протяжении семи встреч
  • Четыре из пяти игр «Балтики» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Балтика» начала сезон очень бодро, и, думаем, будет бороться за очки. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Пари.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 2.34 1.56 1.74 2.12 1.35 3.04
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