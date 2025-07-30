«Зенит» — «ЦСКА». Прогноз на матч чемпионата России (3.08.2025)

1753903266

вчера, 22:21

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Рискнуть на триумф гостей можно по 5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Зенит» в прошлом сезоне упустил чемпионство, и в этом попытается забрать титул. Это видно по летним трансферам. На данный момент команда занимает шестое место, с четырьмя заработанными очками. Два последних матча «Зенита» завершились победой над «Ростовом» (2:1), и ничьёй с «Рубином» (2:2).

« ЦСКА » на данный момент располагается не сильно ниже своего оппонента. Команда занимает восьмое место, с четырьмя заработанными очками. Разница мячей положительная, два забитых, один пропущенный. Две последние игры « ЦСКА » в РПЛ завершились ничьёй с «Оренбургом» (0:0), и победой над «Ахматом» (2:1)

Информация для ставок

«Зенит» проиграл два матча из десяти

« ЦСКА » не проигрывает на протяжении 13 встреч

» не проигрывает на протяжении 13 встреч Пять последних игр «Зенита» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды очень серьёзного уровня, и должны показать нам красивый футбол. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.